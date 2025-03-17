Беговой клуб «Cильвия» празднует 27-летие. С 1998 года организаторы провели множество стартов, в том числе и крупнейший Гатчинский полумарафон

16 марта 1998 года в Гатчине был организован беговой клуб «Сильвия». Почти сразу после основания одноклубники начали организовывать местные пробеги, а в 2010 прошел первый Гатчинский полумарафон. 15 лет назад старт в Гатчине собирал всего 40 бегунов, а теперь – почти 5 тысяч. На крупнейший старт в Ленинградской области съезжаются как любители бега из разных городов России, так и сильные атлеты, которые показывают высокие результаты.

До 2019 года БК «Сильвия» каждый год в марте проводили забег «День рождения клуба Сильвия», но из-за ковидных ограничений старт решили больше не проводить и сосредоточились на Гатчинском полумарафоне.

Ближайший старт в Гатчине пройдет 6 апреля. «Весенний пробег» (0+) состоится на дистанциях 15 км, 10 км, 5 км и 1 км.

Также весной 24 мая пройдет «ЗабегРФ». 10 августа состоится забег «Гатчинская дорожка», а 24 августа – «Длинные аллеи». В октябре пройдет «Кросс лыжников», в ноябре – традиционный Гатчинский полумарафон, который в этом году отпразднует 16-летие старта, в декабре – забег «Здравствуй, Новый год».

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