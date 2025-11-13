0

Открылась регистрация на лыжный забег «Гонка Легкова»

13-15 февраля в Лужниках в Москве пройдет лыжный забег «Гонка Легкова». 

Участникам доступны следующие дистанции:

  • «Гонка Легкова. Скорость» – 3,3 км (гонка с индивидуальным стартом, где каждый участник может преодолеть неограниченное количество кругов).

  • «Гонка Легкова. Любители» – 10 км.

  • «Гонка Легкова. Любовь и лыжи» – эстафетный забег на 5 км, где сначала стартуют мужчины, а потом женщины.

Для детей состоятся гонки на дистанциях 300 м, 1 км, 3,3 км. Зарегистрироваться можно будет чуть позже.

Регистрация открыта на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Legkov.Sport
лыжные гонки
logoАлександр Легков
Гонка Легкова
любительский спорт
