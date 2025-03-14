Открылась регистрация на полумарафон «Весенний гром» и забег «Grom Relay Весна 2025». Старты пройдут 13 и 19 апреля

13 апреля в Мещерском парке в Москве пройдет полумарафон «Весенний гром» . Помимо основной дистанции 21,1 км, участникам также доступна дистанция 11 и 5 км. Принять участие в полумарафонской дистанции можно будет как сольно, так и в составе эстафетной команды, где первый участник побежит 7 км, второй – 5 км, третий – 9 км.

Для детей состоится забег на дистанции 1 км.

Стоимость слота на полумарафон составляет 3000 рублей, на дистанции 10 км – 2500 рублей, на дистанции 5 км – 2000 рублей, эстафета – 10 000 рублей. Стоимость будет повышаться на 500 рублей (кроме дистанции 5 км), как только слоты по текущей цене будут выкуплены.

Регистрация проходит на сайте организатора .

19 апреля на малом велокольце в Крылатском (Москва) состоится забег «Grom Relay Весна 2025» . Спортсмены будут соревноваться на дистанции 4,2 км. Также пройдет эстафета (от 2 до 5 участников), где атлеты преодолеют 5 этапов по 4,2 км.

Стоимость слота на дистанции 4,2 составляет 2000 рублей, на эстафету – 13 000 рублей.

Регистрация проходит на сайте grom.place .