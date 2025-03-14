Открылась регистрация на полумарафон «Весенний гром» и забег «Grom Relay Весна 2025». Старты пройдут 13 и 19 апреля
13 апреля в Мещерском парке в Москве пройдет полумарафон «Весенний гром». Помимо основной дистанции 21,1 км, участникам также доступна дистанция 11 и 5 км. Принять участие в полумарафонской дистанции можно будет как сольно, так и в составе эстафетной команды, где первый участник побежит 7 км, второй – 5 км, третий – 9 км.
Для детей состоится забег на дистанции 1 км.
Стоимость слота на полумарафон составляет 3000 рублей, на дистанции 10 км – 2500 рублей, на дистанции 5 км – 2000 рублей, эстафета – 10 000 рублей. Стоимость будет повышаться на 500 рублей (кроме дистанции 5 км), как только слоты по текущей цене будут выкуплены.
Регистрация проходит на сайте организатора.
19 апреля на малом велокольцев Крылатском (Москва) состоится забег «Grom Relay Весна 2025». Спортсмены будут соревноваться на дистанции 4,2 км. Также пройдет эстафета (от 2 до 5 участников), где атлеты преодолеют 5 этапов по 4,2 км.
Стоимость слота на дистанции 4,2 составляет 2000 рублей, на эстафету – 13 000 рублей.
Регистрация проходит на сайте grom.place.
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