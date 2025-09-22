В 12:00 откроется онлайн-регистрация на трейловый ультрамарафон GRUT 2026

С 24 по 26 июля в Суздале пройдет трейловый ультрамарафон GRUT 2026. Участникам доступны следующие дистанции: 5, 10, 20, 30, 50, 80, 100 км. Также пройдет ночной старт на дистанции 10 км и SUVOROV EXTREME на дистанции 30 км.

Юные атлеты будут соревноваться на дистанциях 1 и 3 км.

Регистрация откроется в 12:00 в личном кабинете на сайте организатора .

В 2025 году онлайн-регистрация на все дистанции завершилась за 35 минут.

Забег-феномен под Суздалем: грязь, болота, дикие дистанции. Собирает по 8 тысяч бегунов