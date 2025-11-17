В Москве пройдут соревнования в манеже «Скорость». Они состоятся 22-23 ноября

22-23 ноября в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ пройдут соревнования «Скорость» от организаторов «Беговое сообщество».

22 ноября участники будут соревноваться на дистанциях 60 м, 400 м и 800 м. Также пройдет смешанная эстафета, где 4 атлета побегут по 200 м. В воскресенье 23 ноября состоятся забеги на дистанциях 200 м и 1500 м и смешанная шведская эстафета 200-400-600-800 м.

Тренеры «Бегового сообщества» проведут мастер-классы, где научат правильно разминаться и стартовать с колодок.

