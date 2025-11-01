  • Спортс
  • Открылась регистрация на Мурманский лыжный марафон «Праздник Севера». Старт пройдет 28-29 марта
Открылась регистрация на Мурманский лыжный марафон «Праздник Севера». Старт пройдет 28-29 марта

28-29 марта в Мурманске пройдет 52-й лыжный марафон «Праздник Севера». 

28 марта пройдут гонки на дистанции 50 и 25 км свободным стилем (набор высоты около 800 м), 29 марта – на дистанции 50 и 25 км классикой. 

Стоимость слота на марафон составляет 4500 рублей, на дистанции 25 км – 3200 рублей.

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.

Мурманский лыжный марафон «Праздник Севера» – знак качества с 1974 года

Что за качели с Мурманским марафоном? Перенесли, вернули и разозлили участников дважды

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
лыжные гонки
любительский спорт
