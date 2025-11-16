Ринас Ахмадеев и Надежда Сизова стали победителями ночного полумарафона «Т-Банк Огни Дербента»

15 ноября в Дербенте (Республика Дагестан) прошел ночной полумарафон «Т-Банк Огни Дербента» от команды организаторов WildTrail.

Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 3 и 10 км. Набор высоты на дистанциях составлял от 120 до 450 м.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Ринас Ахмадеев – 1:07:11 (рекорд трассы) Роберт Шамсутдинов – 1:16:56 Илья Темченко – 1:17:40

21,1 км, женщины

Надежда Сизова – 1:18:51 Светлана Аплачкина – 1:26:16 Анна Богданова – 1:39:46

10 км, мужчины

Кирилл Дятлов – 33:54 Магомед Агакишиев – 36:00 Дмитрий Федоричев – 37:15

10 км, женщины

Ольга Смирнова – 46:55 Гульнас Бадретдинова – 47:55 Евгения Сороколетова – 48:49

3 км, мужчины

Магомед Алигаджиев – 11:35 Камиль Мамаев – 11:40 Магомед Магомедов – 11:42

3 км, женщины

Райсат Чартаева – 13:10 Надежда Мирзаева – 15:03 Анастасия Лесовик – 16:08

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace .