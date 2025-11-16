  • Спортс
0

Ринас Ахмадеев и Надежда Сизова стали победителями ночного полумарафона «Т-Банк Огни Дербента»

15 ноября в Дербенте (Республика Дагестан) прошел ночной полумарафон «Т-Банк Огни Дербента» от команды организаторов WildTrail.

Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 3 и 10 км. Набор высоты на дистанциях составлял от 120 до 450 м. 

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Ринас Ахмадеев – 1:07:11 (рекорд трассы)

  2. Роберт Шамсутдинов – 1:16:56

  3. Илья Темченко – 1:17:40

21,1 км, женщины

  1. Надежда Сизова – 1:18:51

  2. Светлана Аплачкина – 1:26:16

  3. Анна Богданова – 1:39:46

10 км, мужчины

  1. Кирилл Дятлов – 33:54

  2. Магомед Агакишиев – 36:00

  3. Дмитрий Федоричев – 37:15

10 км, женщины

  1. Ольга Смирнова – 46:55

  2. Гульнас Бадретдинова – 47:55

  3. Евгения Сороколетова – 48:49

3 км, мужчины

  1. Магомед Алигаджиев – 11:35

  2. Камиль Мамаев – 11:40

  3. Магомед Магомедов – 11:42

3 км, женщины

  1. Райсат Чартаева – 13:10

  2. Надежда Мирзаева – 15:03

  3. Анастасия Лесовик – 16:08

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRace
Забег
любительский спорт
Бег
Полумарафон
Календарь стартов
Светлана Аплачкина
Ринас Ахмадеев
