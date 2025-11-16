Ринас Ахмадеев и Надежда Сизова стали победителями ночного полумарафона «Т-Банк Огни Дербента»
15 ноября в Дербенте (Республика Дагестан) прошел ночной полумарафон «Т-Банк Огни Дербента» от команды организаторов WildTrail.
Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 3 и 10 км. Набор высоты на дистанциях составлял от 120 до 450 м.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 1:07:11 (рекорд трассы)
Роберт Шамсутдинов – 1:16:56
Илья Темченко – 1:17:40
21,1 км, женщины
Надежда Сизова – 1:18:51
Светлана Аплачкина – 1:26:16
Анна Богданова – 1:39:46
10 км, мужчины
Кирилл Дятлов – 33:54
Магомед Агакишиев – 36:00
Дмитрий Федоричев – 37:15
10 км, женщины
Ольга Смирнова – 46:55
Гульнас Бадретдинова – 47:55
Евгения Сороколетова – 48:49
3 км, мужчины
Магомед Алигаджиев – 11:35
Камиль Мамаев – 11:40
Магомед Магомедов – 11:42
3 км, женщины
Райсат Чартаева – 13:10
Надежда Мирзаева – 15:03
Анастасия Лесовик – 16:08
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.