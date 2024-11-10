Результаты Гатчинского полумарафона 2024. Победители – Александр Ольков и Мария Резниченко, на 10 км – Ринас Ахмадеев и Елена Зонова

10 ноября в Гатчине (Ленинградская область) прошел XV Гатчинский полумарафон. Участники соревновались на дистанциях 2, 10 и 21, 1 км. Маршрут забега проходил по перекрытым улицам Гатчины. Трасса считается идеальной для личных рекордов, так как на ней практически отсутствует набор высоты.

Александр Ольков (действующий чемпион России по полумарафону) и Ярослав Бякин (МС по легкой атлетике) совместно финишировали, но все же чуть быстрее (на одну миллисекунду) оказался Александр. Ольков установил новый рекорд трассы, прошлый результат принадлежит Станиславу Агельярову (1:04:58).

Среди женщин победительницей стала Мария Резниченко (призерка ЧР по марафону в 2023 году). Серебряную медаль Гатчинского ПМ получила Луиза Дмитриева (чемпионка России по марафону), бронзовую – Евгения Тауберт (призерка ЧР по кроссу).

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Александр Ольков – 1:03:00,1 Ярослав Бякин – 1:03:00,2 Андрей Янович – 1:05:35 Руслан Хорошилов – 1:05:51 Егор Лимонов – 1:06:37 Андрей Сущеня – 1:07:20

21,1 км, женщины

Мария Резниченко – 1:13:20 Луиза Дмитриева – 1:13:22 Евгения Тауберт – 1:15:06 Анна Бойнова – 1:16:55 Валерия Гавриловец – 1:17:50 Алиса Шилина – 1:18

10 км, мужчины

Ринас Ахмадеев – 29:45 Игорь Костык – 30:39 Николай Ляликов – 31:05

10 км, женщины

Елена Зонова – 35:11 Ирина Шевченко – 35:20 Наталья Кондрашова – 35:21

2 км, мужчины

Евгений Бурсевич – 6:05 Сергей Соляник – 6:12 Вячеслав Левачев – 6:25

2 км, женщины

Екатерина Резник – 7:18 Анна Шалыгина – 7:53 Александра Боярова – 7:53

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time .