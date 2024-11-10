Результаты Гатчинского полумарафона 2024. Победители – Александр Ольков и Мария Резниченко, на 10 км – Ринас Ахмадеев и Елена Зонова
10 ноября в Гатчине (Ленинградская область) прошел XV Гатчинский полумарафон. Участники соревновались на дистанциях 2, 10 и 21, 1 км. Маршрут забега проходил по перекрытым улицам Гатчины. Трасса считается идеальной для личных рекордов, так как на ней практически отсутствует набор высоты.
Александр Ольков (действующий чемпион России по полумарафону) и Ярослав Бякин (МС по легкой атлетике) совместно финишировали, но все же чуть быстрее (на одну миллисекунду) оказался Александр. Ольков установил новый рекорд трассы, прошлый результат принадлежит Станиславу Агельярову (1:04:58).
Среди женщин победительницей стала Мария Резниченко (призерка ЧР по марафону в 2023 году). Серебряную медаль Гатчинского ПМ получила Луиза Дмитриева (чемпионка России по марафону), бронзовую – Евгения Тауберт (призерка ЧР по кроссу).
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Александр Ольков – 1:03:00,1
Ярослав Бякин – 1:03:00,2
Андрей Янович – 1:05:35
Руслан Хорошилов – 1:05:51
Егор Лимонов – 1:06:37
Андрей Сущеня – 1:07:20
21,1 км, женщины
Мария Резниченко – 1:13:20
Луиза Дмитриева – 1:13:22
Евгения Тауберт – 1:15:06
Анна Бойнова – 1:16:55
Валерия Гавриловец – 1:17:50
Алиса Шилина – 1:18
10 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 29:45
Игорь Костык – 30:39
Николай Ляликов – 31:05
10 км, женщины
Елена Зонова – 35:11
Ирина Шевченко – 35:20
Наталья Кондрашова – 35:21
2 км, мужчины
Евгений Бурсевич – 6:05
Сергей Соляник – 6:12
Вячеслав Левачев – 6:25
2 км, женщины
Екатерина Резник – 7:18
Анна Шалыгина – 7:53
Александра Боярова – 7:53
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.
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