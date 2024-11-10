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Результаты Гатчинского полумарафона 2024. Победители – Александр Ольков и Мария Резниченко, на 10 км – Ринас Ахмадеев и Елена Зонова

10 ноября в Гатчине (Ленинградская область) прошел XV Гатчинский полумарафон. Участники соревновались на дистанциях 2, 10 и 21, 1 км. Маршрут забега проходил по перекрытым улицам Гатчины. Трасса считается идеальной для личных рекордов, так как на ней практически отсутствует набор высоты.

Александр Ольков (действующий чемпион России по полумарафону) и Ярослав Бякин (МС по легкой атлетике) совместно финишировали, но все же чуть быстрее (на одну миллисекунду) оказался Александр. Ольков установил новый рекорд трассы, прошлый результат принадлежит Станиславу Агельярову (1:04:58).

Среди женщин победительницей стала Мария Резниченко (призерка ЧР по марафону в 2023 году). Серебряную медаль Гатчинского ПМ получила Луиза Дмитриева (чемпионка России по марафону), бронзовую – Евгения Тауберт (призерка ЧР по кроссу).

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Александр Ольков – 1:03:00,1

  2. Ярослав Бякин – 1:03:00,2

  3. Андрей Янович – 1:05:35

  4. Руслан Хорошилов – 1:05:51

  5. Егор Лимонов – 1:06:37

  6. Андрей Сущеня – 1:07:20

21,1 км, женщины

  1. Мария Резниченко – 1:13:20

  2. Луиза Дмитриева – 1:13:22

  3. Евгения Тауберт – 1:15:06

  4. Анна Бойнова – 1:16:55

  5. Валерия Гавриловец – 1:17:50

  6. Алиса Шилина – 1:18

10 км, мужчины

  1. Ринас Ахмадеев – 29:45

  2. Игорь Костык – 30:39

  3. Николай Ляликов – 31:05

10 км, женщины

  1. Елена Зонова – 35:11

  2. Ирина Шевченко – 35:20

  3. Наталья Кондрашова – 35:21

2 км, мужчины

  1. Евгений Бурсевич – 6:05

  2. Сергей Соляник – 6:12

  3. Вячеслав Левачев – 6:25

2 км, женщины

  1. Екатерина Резник – 7:18

  2. Анна Шалыгина – 7:53

  3. Александра Боярова – 7:53

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Полумарафон
Ринас Ахмадеев
любительский спорт
Луиза Дмитриева
Бег
Забег
Календарь стартов
Николай Ляликов
Егор Лимонов
Гатчинский полумарафон
Мария Резниченко
Анна Бойнова
Андрей Сущеня
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