В Саратовской области пройдет лыжный марафон PETROVSK-SKI. Гонка состоится 15 февраля

15 февраля в Петровске (Саратовская область) пройдет лыжный марафон. Участникам доступны дистанции: 50 км, 25 км, 12,5 км и 5 км (свободный стиль).

Стоимость слота на марафонской дистанции составляет 4000 рублей, на дистанции 25 км – 3000 рублей, на дистанции 12,5 км – 2000 рублей, на дистанции 5 км – 1000 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора .