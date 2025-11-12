0

Открылась регистрация на лыжный марафон «Кубок Устьи»

21 марта в деревне Кононовская (Архангельская область) пройдет лыжный марафон «Кубок Устьи». Участникам доступны дистанции 50, 25 и 10 км (свободный стиль). 

Маршрут гонок пройдет по трассе «Малиновка», набор высоты на марафоне составляет 950 м.

Стоимость слота на дистанциях 50 и 25 км составляет 4000 рублей, на дистанции 10 км – 3000 рублей. С 1 января цены вырастут на 1500 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора.

Лыжный марафон «Кубок Устьи»: прокатиться по лучшей трассе в стране

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaLoppet
