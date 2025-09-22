0

Открылась регистрация на Казанский марафон. Забеги пройдут 2-3 мая

2-3 мая в Казани (Республика Татарстан) пройдет марафон (3+). Старт входит в «Лигу БРИКС» (крупнейшие забеги страны) вместе с Московским марафоном и марафоном «Белые ночи».

В субботу 2 мая состоятся забеги на дистанциях 3 и 10 км, в воскресенье 3 мая – на дистанциях 21,1 и 42,2 км. Юным атлетам доступны дистанции 300 и 600 м.

Стоимость слота на дистанции 42,2 км составляет 4400 рублей, на дистанции 21,1 км – 3900 рублей, на дистанции 10 км – 3400 рублей, на дистанции 3 км – 2200 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Timerman
любительский спорт
Марафон
Бег
Казанский марафон
Календарь стартов
Забег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Как провести марафон в центре города и ничего не испортить. Я побывала внутри забега в Казани и вот что поняла
126 мая, 11:45
Дмитрий Неделин и Джудит Чероно стали победителями Казанского марафона, Никитин и Ковалева – на втором месте
4 мая, 07:23
Казанский марафон обновил трассы на дистанциях 21,1 и 42,2 км. Стало меньше разворотов, добавились новые участки и достопримечательности
11 апреля, 17:43
Лучший марафон России – кажется, теперь в Казани. Под угрозой главные рекорды
44 апреля, 17:05
Главные новости
В 12:00 откроется онлайн-регистрация на трейловый ультрамарафон GRUT 2026
сегодня, 08:32
Себастьян Саве и Розмари Ванджиру стали победителями Берлинского марафона
вчера, 15:17
Кениец стал победителем Московского марафона. Неделин – 3-й
4вчера, 08:19
Владимир Никитин и Светлана Аплачкина установили новые рекорды России на дистанции 10 км в рамках Московского марафона
620 сентября, 07:32
20 фактов о Московском марафоне
19 сентября, 21:10Спецпроект
Неделин, Реунков, Цибак, а также кенийские и эфиопские атлеты выступят на Московском марафоне. Среди женщин – Морозова, Александрова, Лега (Дмитриева)
515 сентября, 20:40
Сергей Шаров и Надежда Сизова стали чемпионами России в рамках Ярославского полумарафона. Первый на 10 км – Никитин
14 сентября, 09:01
Ринас Ахмадеев побил рекорд на дистанции 30 км в рамках марафона «Пушкин – Санкт-Петербург». Предыдущий результат держался 37 лет
77 сентября, 07:38
Алла Сидорова проведет бесплатную тренировку по бегу – в Москве в понедельник 8 сентября
5 сентября, 08:50
Для тренеров и менеджеров атлетов проведут бесплатную программу обмена опытом. Заявки – до 10 сентября, обучение – во время Московского марафона
5 сентября, 08:20
Ко всем новостям
Последние новости
Неделин о 3-м месте на Московском марафоне: «Очень тяжело далась гонка. Думали, что трасса станет легче»
вчера, 12:20
Победительница Московского марафона Луиза Лега: «Вчера созванивалась с бывшим тренером Вадимом Дроздовым, психологически он на меня подействовал»
вчера, 11:20
Призовой фонд Московского марафон составит более 10 млн рублей
17 сентября, 16:19
Никитин, Ахмадеев, Шаров, Попов, Ядгаров будут бороться за победу на дистанции 10 км в рамках Московского марафона
215 сентября, 18:01
В Москве пройдет благотворительный забег «Спорт во благо» в поддержку людей с синдромом Дауна. Старт состоится 4 октября
15 сентября, 17:36
Впервые на Московском марафоне покажут трансляцию дистанции 10 км
15 сентября, 15:47
Регистрации на трейловый забег NOVGOROD ICE 2026 раскупили за 10 минут. Старт состоится 15 февраля
15 сентября, 09:10
Трошкин и Лебедева выиграли полумарафон в Стерлитамаке
14 сентября, 19:10
Нияз Садиков и Екатерина Гусева выиграли «Татнефть Альметьевский полумарафон»
13 сентября, 19:29
Дмитрий Неделин проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре». Занятие состоится 15 сентября в Лужниках
13 сентября, 09:00