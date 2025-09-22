Открылась регистрация на Казанский марафон. Забеги пройдут 2-3 мая

2-3 мая в Казани (Республика Татарстан) пройдет марафон (3+). Старт входит в «Лигу БРИКС» (крупнейшие забеги страны) вместе с Московским марафоном и марафоном «Белые ночи».

В субботу 2 мая состоятся забеги на дистанциях 3 и 10 км, в воскресенье 3 мая – на дистанциях 21,1 и 42,2 км. Юным атлетам доступны дистанции 300 и 600 м.

Стоимость слота на дистанции 42,2 км составляет 4400 рублей, на дистанции 21,1 км – 3900 рублей, на дистанции 10 км – 3400 рублей, на дистанции 3 км – 2200 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора .