0

В Гатчине пройдет «Весенний пробег». Старт состоится 6 апреля

6 апреля в Гатчине (Ленинградская область) состоится «Весенний пробег». 

Участники будут соревноваться на дистанциях 15 км, 10 км, 5 км и 1 км (доступна с 6 лет). Старт и финиш проходят возле парка «Орлова роща», трасса забега – плоская, а покрытие асфальтовое.

Стоимость слота на дистанции 15 км составляет 1800 рублей, на дистанции 10 км – 1600 рублей, на дистанции 5 км – 1400 рублей, на дистанции 1 км – 1000 рублей.

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.

Стартом «Весенний пробег» организаторы забегов в Гатчине открывают сезон. Также весной 24 мая пройдет «ЗабегРФ». Летом состоятся забеги «Гатчинская дорожка» (10 августа) и «Длинные аллеи» (24 августа). В октябре пройдет «Кросс лыжников», в ноябре – традиционный Гатчинский полумарафон, который в этом году отпразднует 16-летие старта, в декабре – забег «Здравствуй, Новый год». Регистрация открылась только на «ЗабегРФ» в Гатчине. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Забег
любительский спорт
Бег
Календарь стартов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Открылась регистрация на забег «Ночной Елагин». Старт пройдет 11 июня в Санкт-Петербурге
6 февраля, 07:58
Открылась регистрация на забег «Арена Марафон 2025». Старт пройдет 26 октября
5 февраля, 16:52
Открылась регистрация на «Ночной забег» от организаторов PushkinRun. Старт пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге
29 января, 06:40
Открылась регистрация на забеги «Ярославль. Любовь. Апрель» и «Ночь. Стрелка. Ярославль». Старты пройдут 12 апреля и 19 июля
29 января, 06:22
Главные новости
Открылась регистрация на Московский марафон. Забеги пройдут 20 и 21 сентября по обновленному линейному маршруту
418 февраля, 12:10
Открылась регистрация на Московский полумарафон. Забеги пройдут 26-27 апреля по обновленному линейному маршруту
14 февраля, 13:55
Что делать, когда спорт и диеты не работают? Отвечаем на вопросы об избыточном весе
22 января, 11:00Спецпроект
Открылась регистрация на все старты серии TIMERMAN. С февраля по октябрь в Республике Татарстан пройдут забеги, заплывы, велогонки, соревнования по триатлону и свимрану
27 декабря 2024, 13:58
Открылась регистрации на забеги серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2025». 10 забегов пройдут с мая по октябрь
10 декабря 2024, 12:48
«Беговое сообщество» опубликовало календарь забегов на 2025 год. 16 стартов пройдут в Москве и Санкт-Петербурге
6 декабря 2024, 14:03
Примите участие в благотворительной пробежке ко дню рождения фонда «Спорт для Жизни» уже 8 декабря!
13 декабря 2024, 11:00
Дмитрий Неделин пробежал марафон в Валенсии за 2:09:40. До нового рекорда России не хватило 34 секунды
11 декабря 2024, 09:36
Александра Морозова выиграла Макао марафон, который прошел 1 декабря в Китае
1 декабря 2024, 07:35
🔥 Участвуйте в конкурсе – разыгрываем 6 слотов на беговые старты от IRONSTAR, Wild Trail и Timerman
28 ноября 2024, 11:00Конкурс
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжный марафон «Владимирский Проку» отменен
вчера, 16:59
Более 130 атлетов приняли участие в забегу по льду озера Байкал Baikal Ice Trail 2025
2 марта, 19:30
Цепков и Габушева стали победителями второго дня Деминского лыжного марафона
2 марта, 13:10
Тадесе Такеле выиграл марафон в Токио. Результат атлета из Эфиопии – 2:03:23
2 марта, 12:23
Алексей Шемякин и Светлана Заборская стали победителями Деминского марафона
1 марта, 12:10
Более 20 000 участников из 19 стран мира зарегистрировались на Казанский марафон. Атлеты приедут из Китая, ЮАР, Испании
28 февраля, 17:55
Открылась регистрация на соревнования по свимрану Come On SWIMRUN. Старт состоится 21 июля
24 февраля, 16:59
Отменен Московский лыжный марафон
26 февраля, 16:35
Более 600 биатлонистов-любителей приняли участие в соревнованиях по биатлону PionerCup, которые прошли 23 февраля в Москве
23 февраля, 16:51
Никита Егоров и Светлана Потапова стали победителями лыжного марафона «Европа-Азия», который прошел в Свердловской области 23 февраля
23 февраля, 11:40