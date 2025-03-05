В Гатчине пройдет «Весенний пробег». Старт состоится 6 апреля

6 апреля в Гатчине (Ленинградская область) состоится «Весенний пробег».

Участники будут соревноваться на дистанциях 15 км, 10 км, 5 км и 1 км (доступна с 6 лет). Старт и финиш проходят возле парка «Орлова роща», трасса забега – плоская, а покрытие асфальтовое.

Стоимость слота на дистанции 15 км составляет 1800 рублей, на дистанции 10 км – 1600 рублей, на дистанции 5 км – 1400 рублей, на дистанции 1 км – 1000 рублей.

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning .

Стартом «Весенний пробег» организаторы забегов в Гатчине открывают сезон. Также весной 24 мая пройдет «ЗабегРФ». Летом состоятся забеги «Гатчинская дорожка» (10 августа) и «Длинные аллеи» (24 августа). В октябре пройдет «Кросс лыжников», в ноябре – традиционный Гатчинский полумарафон, который в этом году отпразднует 16-летие старта, в декабре – забег «Здравствуй, Новый год». Регистрация открылась только на «ЗабегРФ» в Гатчине. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора .