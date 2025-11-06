Организатор «Беговое сообщество» опубликовал календарь забегов на 2026 год

Организаторы крупнейших забегов «Беговое сообщество» опубликовали календарь любительских стартов на 2026 год.

25-26 апреля – Московский полумарафон

16 мая – Эстафета по Садовому кольцу

4 июля – Марафон «Белые ночи» (Санкт-Петербург)

9 августа – Полумарафон «Северная столица» (Санкт-Петербург)

22 августа – «Большой фестиваль бега» (Москва)

19-20 сентября – Московский марафон

Регистрация на забеги еще не открылась, следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора .