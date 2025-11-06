Организатор «Беговое сообщество» опубликовал календарь забегов на 2026 год
Организаторы крупнейших забегов «Беговое сообщество» опубликовали календарь любительских стартов на 2026 год.
25-26 апреля – Московский полумарафон
16 мая – Эстафета по Садовому кольцу
4 июля – Марафон «Белые ночи» (Санкт-Петербург)
9 августа – Полумарафон «Северная столица» (Санкт-Петербург)
22 августа – «Большой фестиваль бега» (Москва)
19-20 сентября – Московский марафон
Регистрация на забеги еще не открылась, следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости