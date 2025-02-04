Открылась регистрация на Московский полумарафон. Забеги пройдут 26-27 апреля по обновленному линейному маршруту

26 и 27 апреля в Москве пройдет полумарафон от организаторов «Беговое сообщество».

Помимо основной дистанции, участники будут также соревноваться на дистанции 5 км. В субботу 26 апреля пройдут детские старты (400 или 800 метров) и забег на дистанции 5 км, 27 апреля – полумарафон.

Маршрут дистанции 5 км пройдет по территории Олимпийского комплекса «Лужники» и Лужнецкой набережной. Маршрут полумарафона изменен , теперь участники будут стартовать у Университетской площади рядом со смотровой площадкой на Воробьёвых горах (возле МГУ), а финишировать – внутри Большой спортивной арены Лужников.

Стоимость слота на дистанции 5 км – 2500 рублей, на дистанции 21,1 км – 3500 рублей. С 25 февраля цены вырастут на 500 рублей на дистанции 5 км и на 1000 рублей для дистанции 21,1 км.

Регистрация проходит на сайте организатора .