Открылась регистрация на Московский полумарафон. Забеги пройдут 26-27 апреля по обновленному линейному маршруту
26 и 27 апреля в Москве пройдет полумарафон от организаторов «Беговое сообщество».
Помимо основной дистанции, участники будут также соревноваться на дистанции 5 км. В субботу 26 апреля пройдут детские старты (400 или 800 метров) и забег на дистанции 5 км, 27 апреля – полумарафон.
Маршрут дистанции 5 км пройдет по территории Олимпийского комплекса «Лужники» и Лужнецкой набережной. Маршрут полумарафона изменен, теперь участники будут стартовать у Университетской площади рядом со смотровой площадкой на Воробьёвых горах (возле МГУ), а финишировать – внутри Большой спортивной арены Лужников.
Стоимость слота на дистанции 5 км – 2500 рублей, на дистанции 21,1 км – 3500 рублей. С 25 февраля цены вырастут на 500 рублей на дистанции 5 км и на 1000 рублей для дистанции 21,1 км.
Регистрация проходит на сайте организатора.
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