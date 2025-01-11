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Открылась регистрация на Зеленоградский полумарафон 2025. Старт состоится 18 мая

18 мая в Зеленограде (Москва) пройдет полумарафон от организаторов ZELRUN. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники будут также соревноваться на дистанции 10 км. Для детей состоится забег на дистанции 500 м.

Маршрут дистанций находится на этапе согласования с администрацией Зеленограда.

Стоимость слота на дистанциях полумарафона и 10 км составляет 3500 рублей.  

Регистрация проходит на сайте RegPlace. Подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора.

Организаторы забегов в Зеленограде ZELRUN анонсировали даты стартов на 2025 год

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Полумарафон
Забег
Календарь стартов
Бег
любительский спорт
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