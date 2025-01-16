Открылась регистрация на полумарафон «Северная столица». Забег пройдет 3 августа
3 августа в Санкт-Петербурге пройдет полумарафон «Северная столица» от организаторов «Беговое сообщество».
Участникам доступны дистанции: 21,1 км и 10 км. Дистанцию полумарафона можно пробежать в составе эстафетной команды. Также пройдут детские забеги.
Маршруты дистанций пройдут по историческому центру Санкт-Петербурга. Старт и финиш состоятся на Дворцовой площади. Участники будут бежать с видом на Казанский и Исаакиевский соборы, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство.
Стоимость слота на дистанции полумарафона составляет 3000 рублей, на дистанции 10 км – 2500 рублей. Участие эстафетной команды стоит 20 000 рублей. С 18 февраля стоимость повысится.
Регистрация проходит на сайте организатора. Зарегистрироваться на детские забеги можно будет чуть позднее, следить за обновлениями можно в телеграм-канале «Бегового сообщества».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий