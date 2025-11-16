Игорь Андреев и Кристина Кирина стали победителями забега на Елагином острове «Закрытие бегового сезона»

16 ноября в центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге прошел забег «Закрытие бегового сезона». Участникам были доступны следующие дистанции: 10, 5 и 1,25 км.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

Игорь Андреев – 31:32 Александр Кротович – 32:14 Станислав Ледников – 33:31

10 км, женщины

Кристина Кирина – 38:03 Екатерина Никулина – 41:05 Наталья Котова – 41:31

5 км, мужчины

Михаил Игушкин – 15:11 Егор Германович – 15:40 Владимир Смирнов – 16:00

5 км, женщины

Вероника Порожская – 19:25 Анастасия Шишмакова – 19:43 Виктория Самохвалова – 20:09

1,25 км, мужчины

Даниил Демидов – 4:32 Иван Денищук – 4:46 Артем Тулюпа – 4:46

1,25 км, женщины

Ульяна Любушкина – 4:30 Василиса Ишкова – 4:33 Юлия Трубачева – 4:54

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time .