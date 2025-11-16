  • Спортс
  • Игорь Андреев и Кристина Кирина стали победителями забега на Елагином острове «Закрытие бегового сезона»
Игорь Андреев и Кристина Кирина стали победителями забега на Елагином острове «Закрытие бегового сезона»

16 ноября в центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге прошел забег «Закрытие бегового сезона». Участникам были доступны следующие дистанции: 10, 5 и 1,25 км.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

  1. Игорь Андреев – 31:32

  2. Александр Кротович – 32:14

  3. Станислав Ледников – 33:31

10 км, женщины

  1. Кристина Кирина – 38:03

  2. Екатерина Никулина – 41:05

  3. Наталья Котова – 41:31

5 км, мужчины

  1. Михаил Игушкин – 15:11

  2. Егор Германович – 15:40

  3. Владимир Смирнов – 16:00

5 км, женщины

  1. Вероника Порожская – 19:25

  2. Анастасия Шишмакова – 19:43

  3. Виктория Самохвалова – 20:09

1,25 км, мужчины

  1. Даниил Демидов – 4:32

  2. Иван Денищук – 4:46

  3. Артем Тулюпа – 4:46

1,25 км, женщины

  1. Ульяна Любушкина – 4:30

  2. Василиса Ишкова – 4:33

  3. Юлия Трубачева – 4:54

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
