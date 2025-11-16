Игорь Андреев и Кристина Кирина стали победителями забега на Елагином острове «Закрытие бегового сезона»
16 ноября в центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге прошел забег «Закрытие бегового сезона». Участникам были доступны следующие дистанции: 10, 5 и 1,25 км.
Результаты победителей и призеров:
10 км, мужчины
Игорь Андреев – 31:32
Александр Кротович – 32:14
Станислав Ледников – 33:31
10 км, женщины
Кристина Кирина – 38:03
Екатерина Никулина – 41:05
Наталья Котова – 41:31
5 км, мужчины
Михаил Игушкин – 15:11
Егор Германович – 15:40
Владимир Смирнов – 16:00
5 км, женщины
Вероника Порожская – 19:25
Анастасия Шишмакова – 19:43
Виктория Самохвалова – 20:09
1,25 км, мужчины
Даниил Демидов – 4:32
Иван Денищук – 4:46
Артем Тулюпа – 4:46
1,25 км, женщины
Ульяна Любушкина – 4:30
Василиса Ишкова – 4:33
Юлия Трубачева – 4:54
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.