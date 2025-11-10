Опубликован календарь забегов PushkinRun на 2026 год
Организаторы забегов в Санкт-Петербурге опубликовали календарь стартов на 2026 год.
18 января – 55-й легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин»
15 февраля – Зимний Павловский забег
29 марта – «Скоростная Десятка»
19 апреля – «Арена полумарафон»
10 мая – Царскосельский марафон
10 июня – соревнования по экидену
июнь – Балтийский трейл «Белые ночи» (точная дата проведения еще уточняется)
22 августа – «Ночной забег»
6 сентября – 99-й Петербургский марафон «Пушкин-Петербург»
4 октября – Осенний Павловский забег
25 октября – «Арена марафон»
Регистрация открыла только на два старта: Царскосельский марафон и марафон «Пушкин-Петербург». Подробнее писали в этой новости.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: PushkinRun
