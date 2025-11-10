Опубликован календарь забегов PushkinRun на 2026 год

Организаторы забегов в Санкт-Петербурге опубликовали календарь стартов на 2026 год.

18 января – 55-й легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин»

15 февраля – Зимний Павловский забег

29 марта – «Скоростная Десятка»

19 апреля – «Арена полумарафон»

10 мая – Царскосельский марафон

10 июня – соревнования по экидену

июнь – Балтийский трейл «Белые ночи» (точная дата проведения еще уточняется)

22 августа – «Ночной забег»

6 сентября – 99-й Петербургский марафон «Пушкин-Петербург»

4 октября – Осенний Павловский забег

25 октября – «Арена марафон»

Регистрация открыла только на два старта: Царскосельский марафон и марафон «Пушкин-Петербург». Подробнее писали в этой новости .