Кениец, который стал 4-м на Гатчинском полумарафоне: «Я обнаружил, что Россия очень хороша»

В воскресенье 9 ноября в Гатчине прошел полумарафон. Кениец Джулиус Кипроно Тарус стал 4-м.

Атлет дал интервью Спортсу’’ и рассказал об отношении к России, своей подготовке и условиях привоза элитных атлетов. В августе Тарус уже приезжал на Омский марафон и стал бронзовым призером.

– Что вы слышали о России до первой поездки?

– Знаете, у нас в Кении говорили… Мы слышали, что Россия находится под санкциями. Про этот конфликт с соседями. Некоторые ребята мне говорили: «Вау, ты едешь в Россию? Ты же знаешь, какой сейчас статус у России…»

Но я сказал: «Нет, Бог знает, зачем я выбран для поездки в Россию. Бог управляет мной, и все будет в порядке». А когда я приехал в Россию, все эти страхи исчезли. Я обнаружил, что Россия очень хороша.

