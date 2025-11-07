На Гатчинском полумарафоне выступят кенийские атлеты
9 ноября в Гатчине пройдет полумарафон. Помимо российских элитных атлетов, о которых мы писали в этой новости, в Гатчину приехали кенийские бегуны.
На старт дистанции 21,1 км выйдет Джилиус Кипроно Тарус (ЛР 1:04:35). Атлет приезжал в Россию в августе 2025 года и занял третье место на Сибирском марафоне.
Среди женщин за победу будет бороться Джейн Челегат (ЛР 1:13:02).
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Гатчинский полумарафон
