На Гатчинском полумарафоне выступят кенийские атлеты

9 ноября в Гатчине пройдет полумарафон. Помимо российских элитных атлетов, о которых мы писали в этой новости , в Гатчину приехали кенийские бегуны.

На старт дистанции 21,1 км выйдет Джилиус Кипроно Тарус (ЛР 1:04:35). Атлет приезжал в Россию в августе 2025 года и занял третье место на Сибирском марафоне.

Среди женщин за победу будет бороться Джейн Челегат (ЛР 1:13:02).