Открылась регистрация на лыжный марафон «Кандалакша – Полярные Зори». Гонка пройдет 4 апреля
4 апреля в Мурманской области пройдет лыжный марафон «Кандалакша – Полярные Зори». Участники будут соревноваться на дистанции 55 км классическим стилем.
Марафон пройдет из точки в точку. Стартовать участники будут в Кандалакше, а финишировать – в городе Полярные Зори. Маршрут проложен по лесным тропам.
Стоимость слота составляет 4000 рублей. С 27 декабря стоимость повысится на 500 рублей.
Регистрация проходит на сайте 41time.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: 41time
