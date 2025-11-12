Открылась регистрация на лыжный марафон «Кандалакша – Полярные Зори». Гонка пройдет 4 апреля

4 апреля в Мурманской области пройдет лыжный марафон «Кандалакша – Полярные Зори». Участники будут соревноваться на дистанции 55 км классическим стилем.

Марафон пройдет из точки в точку. Стартовать участники будут в Кандалакше, а финишировать – в городе Полярные Зори. Маршрут проложен по лесным тропам.

Стоимость слота составляет 4000 рублей. С 27 декабря стоимость повысится на 500 рублей.

Регистрация проходит на сайте 41time .