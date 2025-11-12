Стал известен календарь стартов серии TIMERMAN

Организаторы забегов в Республике Татарстан TIMERMAN опубликовали календарь стартов на 2026 год.

11 апреля – Зеленодольский трейл

1-3 мая – Казанский марафон

23 мая – «Забег РФ. Цепная реакция. Менделеевский кросс»

13 июня – Лениногорский трейл

20-21 июня – Альметьевский фестиваль

26-28 июня – КАМА FEST

11-12 июля – «Ночная Казань»

18-20 июля – Иннополис трейл

25-26 июля – Казанский триатлон

31-2 августа – «Карабаш Фест»

12 сентября – Альметьевский полумарафон

26-27 сентября – Нижнекамский полумарафон

10-11 октября – Казанский национальный полумарафон

Регистрация открыта на сайте организатора . Организаторы сообщают, что продажа слотов на Альметьевский фестиваль, KAMA FEST, Иннополис трейл и «Карабаш Фест» откроется чуть позже.