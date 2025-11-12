Стал известен календарь стартов серии TIMERMAN
Организаторы забегов в Республике Татарстан TIMERMAN опубликовали календарь стартов на 2026 год.
11 апреля – Зеленодольский трейл
1-3 мая – Казанский марафон
23 мая – «Забег РФ. Цепная реакция. Менделеевский кросс»
13 июня – Лениногорский трейл
20-21 июня – Альметьевский фестиваль
26-28 июня – КАМА FEST
11-12 июля – «Ночная Казань»
18-20 июля – Иннополис трейл
25-26 июля – Казанский триатлон
31-2 августа – «Карабаш Фест»
12 сентября – Альметьевский полумарафон
26-27 сентября – Нижнекамский полумарафон
10-11 октября – Казанский национальный полумарафон
Регистрация открыта на сайте организатора. Организаторы сообщают, что продажа слотов на Альметьевский фестиваль, KAMA FEST, Иннополис трейл и «Карабаш Фест» откроется чуть позже.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Timerman
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости