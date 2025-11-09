Виктор Гуржий и Елена Седова стал победителями Гатчинского полумарафона с рекордами трассы
9 ноябре в Гатчине (Ленинградская область) прошел полумарафон. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 10 и 2 км.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Виктор Гуржий – 1:02:32
Егор Лимонов – 1:02:40
Андрей Янович – 1:02:59
Джилиус Кипроно Тарус (Кения) – 1:03:12
Ярослав Бякин – 1:03:16
21,1 км, женщины
Елена Седова – 1:13:14
Юлия Рыжанкова – 1:13:42
Мария Семенцова – 1:14:01
Наталья Захарова – 1:14:04
Алиса Шилина – 1:14:51
10 км, мужчины
Григорий Мартынов – 30:28
Павел Илатовский – 30:41
Дмитрий Агапов – 30:46
10 км, женщины
Надежда Сизова – 33:03
Вероника Ганыш – 33:51
София Вахрушева – 33:52
2 км, мужчины
Владислав Чужинов – 5:49
Даниил Яковлев – 5:56
Сергей Буткявичюс – 6:10
2 км, женщины
Алиса Кубышкина – 7:00
Екатерина Резник – 7:11
Екатерина Яковенко – 7:18
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.