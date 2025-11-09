Виктор Гуржий и Елена Седова стал победителями Гатчинского полумарафона с рекордами трассы

9 ноябре в Гатчине (Ленинградская область) прошел полумарафон. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 10 и 2 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Виктор Гуржий – 1:02:32 Егор Лимонов – 1:02:40 Андрей Янович – 1:02:59 Джилиус Кипроно Тарус (Кения) – 1:03:12 Ярослав Бякин – 1:03:16

21,1 км, женщины

Елена Седова – 1:13:14 Юлия Рыжанкова – 1:13:42 Мария Семенцова – 1:14:01 Наталья Захарова – 1:14:04 Алиса Шилина – 1:14:51

10 км, мужчины

Григорий Мартынов – 30:28 Павел Илатовский – 30:41 Дмитрий Агапов – 30:46

10 км, женщины

Надежда Сизова – 33:03 Вероника Ганыш – 33:51 София Вахрушева – 33:52

2 км, мужчины

Владислав Чужинов – 5:49 Даниил Яковлев – 5:56 Сергей Буткявичюс – 6:10

2 км, женщины

Алиса Кубышкина – 7:00 Екатерина Резник – 7:11 Екатерина Яковенко – 7:18

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time .