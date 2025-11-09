  • Спортс
  • Виктор Гуржий и Елена Седова стал победителями Гатчинского полумарафона с рекордами трассы
Виктор Гуржий и Елена Седова стал победителями Гатчинского полумарафона с рекордами трассы

9 ноябре в Гатчине (Ленинградская область) прошел полумарафон. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 10 и 2 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Виктор Гуржий – 1:02:32

  2. Егор Лимонов – 1:02:40

  3. Андрей Янович – 1:02:59

  4. Джилиус Кипроно Тарус (Кения) – 1:03:12

  5. Ярослав Бякин – 1:03:16

21,1 км, женщины

  1. Елена Седова – 1:13:14

  2. Юлия Рыжанкова – 1:13:42

  3. Мария Семенцова – 1:14:01

  4. Наталья Захарова – 1:14:04

  5. Алиса Шилина – 1:14:51

10 км, мужчины

  1. Григорий Мартынов – 30:28

  2. Павел Илатовский – 30:41

  3. Дмитрий Агапов – 30:46

10 км, женщины

  1. Надежда Сизова – 33:03

  2. Вероника Ганыш – 33:51

  3. София Вахрушева – 33:52

2 км, мужчины

  1. Владислав Чужинов – 5:49

  2. Даниил Яковлев – 5:56

  3. Сергей Буткявичюс – 6:10

2 км, женщины

  1. Алиса Кубышкина – 7:00

  2. Екатерина Резник – 7:11

  3. Екатерина Яковенко – 7:18

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
Забег
Календарь стартов
любительский спорт
Бег
Полумарафон
Гатчинский полумарафон
Егор Лимонов
Елена Седова
logoАлиса Кубышкина
Ярослав Бякин
