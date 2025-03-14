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Открылась регистрация на полумарафон «Лужники». Забег пройдет 24 августа

24 августа в Москве пройдет полумарафон «Лужники». Дистанцию 21,1 км можно преодолеть как сольно, так и в составе эстафетной команды из 4 человек.

Маршрут дистанции проходит по набережным Москвы-реки, трасса считается быстрой и плоской. 

Стоимость слота до 13 апреля составляет 3000 рублей, с 14 апреля цена вырастет до 4000 рублей. Для юношей и девушек до 21 года, а также мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет, стоимость слота составляет 1500 рублей.

Стоимость участия эстафетной команды составляет 20 000 рублей, с 14 апреля – 21 000 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора.

23 августа пройдет детский забег на дистанциях 400 и 800 м для детей от 4 до 13 лет. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Забег
Календарь стартов
Бег
любительский спорт
Полумарафон
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