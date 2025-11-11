Опубликован предварительный календарь лыжных гонок RussiaLoppet на 2026 год

Организаторы лыжных гонок RussiaLoppet опубликовали предварительный календарь стартов на 2026 год.

17 января – «Николов Перевоз ВЕЛО1» (Яхрома-Дубна, Московская область, 40 и 23 км классическим стилем)

24 января – «Экопарк-Алмаз-Ski» (Рязань, 50 и 25 км свободным стилем)

25 января – «Вологда-Марафон Кирики-Улита» (Болтино, Вологодская область, 50 и 25 км свободным стилем)

31 января – «Николов Перевоз РЕКА» (Дубна, Московская область, 50 и 25 км свободным стилем)

31 января – «Токсово Марафон» («Охта Парк», Ленинградская область, 25 и 10 км свободным стилем)

1 февраля – «Токсово Марафон Классика» («Охта Парк», Ленинградская область, 50 и 25 км классическим стилем)

31 января – «Сокольи горы» (Самара, 50 и 30 км свободным стилем)

1 февраля – «Сокольи горы Классика» (Самара, 30, 10 и 2 км классическим стилем)

8 февраля – Московский лыжный марафон (50 и 25 км свободным стилем)

14 февраля – Камский марафон (Набережные Челны, Республика Татарстан, 50, 30, 20, 15, 10, 5 км свободным стилем)

14 февраля – «Галичское заозерье» (Галич, Костромская область, 50 км, 28 км, 14 км, 7,5 км, 6 км, 3 км, 1 км, 500 м свободным стилем)

15 февраля – «Галичское заозерье КЛ» (Галич, Костромская область, 20 км, 6 км, 1 км, 500 м классическим стилем)

14 февраля – Красногорский марафон (Красногорск, Московская область, 50 км, 25 км, 12,5 км, 1,5 км свободным стилем)

15 февраля – Марафон МВТУ (Москва, 50 км классическим стилем)

21 февраля – Сахалинский марафон (Южно-Сахалинск, 50 и 30 км свободным стилем)

22 февраля – Сахалинский марафон Классика (Южно-Сахалинск, 50 и 30 км классическим стилем)

21 февраля – Веденинский марафон (Тула, 50, 25, 12,5 км свободным стилем)

22 февраля – Веденинский марафон Классика (Тула, 50, 30, 12,5 км классическим стилем)

21 февраля – Нижегородский марафон (Нижний Новгород, 50, 30, 7,5 км свободным стилем)

22 февраля – «Европа-Азия» (Первоуральск, Свердловская область, 50 и 30 км свободным стилем)

22 февраля – «БАМ Огоньки» ( ЖД станция «Огоньки», Иркутская область, 50, 36, 22, 1 км классическим стилем)

27 февраля – Деминские спутники (Рыбинск, Ярославская область, 30, 10, 5 км свободным стилем)

28 февраля – Деминский марафон (Рыбинск, Ярославская область, 50 км свободным стилем)

28 февраля – «Азия-Европа-Азия» (Новоуральск, Свердловская область, 50, 30 и 5 км классическим стилем)

28 февраля – Тольяттинский марафон (Тольятти, Самарская область, 50, 25, 37,5, 12,5 км свободным стилем)

1 марта – Деминский марафон Классика (Рыбинск, Ярославская область, 30, 2 и 1 км классическим стилем)

7 марта – Уфимский марафон (Уфа, Республика Башкортостан, 50, 30, 10, 5, 1 км свободным стилем)

7 марта – «Владимирский Проку» (Владимир, 50, 25, 10, 5, 3, 2, 1 км свободным стилем)

7 марта – «БАМ Ангара» (Иркутск, 51, 34, 18, 5, 1 км свободным стилем)

7 марта – Томский марафон Классика (25, 10 и 3 км классическим стилем)

7 марта – Казанский марафон (Казань, Республика Татарстан, 50, 30, 5 км свободным стилем)

8 марта – Томский марафон (50, 25 и 15 км свободным стилем)

8 марта – Марафон МГУ (Красногорск, Московская область, 50 км свободным стилем)

14 марта – Марафон Кулаковой (Ижевск, Удмуртская Республика, 50 км, 25 км, 12,5 км, 1 км, 500 м свободным стилем)

14 марта – Кузбасс-Ski (Кемерово, 50 км, 25 км, 12,5 км, 3 км, 1,5 км, 600 м свободным стилем)

15 марта – Марафон Кулаковой (Ижевск, Удмуртская Республика, 30 и 10 км классическим стилем)

21 марта – «Кубок Устьи» (Малиновка, Архангельская область, 50, 25, 10 км свободным стилем)

21 марта – «Шижма» (Верхошижемье, Кировская область, 50 и 25 км свободным стилем)

22 марта – «Шижма Классика» (Верхошижемье, Кировская область, 30 км классическим стилем)

22 марта – Апатитский марафон (Апатиты, Мурманская область, 50, 30, 10, 5 км свободным стилем)

28 марта – «Настоящий мужик. Свободный» (Чусовой, Пермский край, 50, 30, 10 км свободным стилем)

28 марта – «Сияние Севера» (Ухта, Республика Коми, 50 км, 25 км, 12,5 км, 5 км свободным стилем)

28 марта – «Праздник Севера» (Мурманск, 50 и 25 км свободным стилем)

29 марта – «Праздник Севера Классика» (Мурманск, 50 и 25 км классическим стилем)

4 апреля – Югорский марафон (Ханты-Мансийск, 50, 25, 15 и 5 км свободным стилем)

5 апреля – Югорский марафон Классика (Ханты-Мансийск, 50, 25, 15, 8 км классическим стилем)

4 апреля – Поморский марафон (Архангельск, 50, 25, 12 км свободным стилем)

5 апреля – Поморский марафон Классика (Архангельск, 25 км классическим стилем)

12 апреля – Авачинский марафон (Петропавловск-Камчатский, 60 и 30 км свободным стилем)

18 апреля – Байкальский марафон (Максимиха, Республика Бурятия, 50, 30, 20, 10, 5, 3, 1,5 и 1 км свободным стилем)

Регистрация на некоторые лыжные гонки открыта на сайте организатора . Следить за обновлениями можно в телеграм-канале RussiaLoppet .