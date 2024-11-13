Гатчинский полумарафон: новые рекорды, плотные результаты, поддержка от местных бабушек. В чем феномен забега?

Маленький городок в Ленобласти.

На этом старте нет больших призовых, а организаторы не платят миллионы за рекорды России, но каждый ноябрь сюда приезжают сильнейшие элитные атлеты и бегуны-любители. Ежегодно 5 тысяч спортсменов выбирают Гатчинский полумарафон, чтобы пробежать 21,1 и 10 км по личным рекордам и насладиться атмосферой маленького города. Почему забег так популярен? Что для этого делают организаторы? Почему сильные атлеты выбирают именно этот старт как окончание соревновательного сезона? Читайте в нашем репортаже из Гатчины.

15 лет назад старт в Гатчине собирал всего 40 бегунов, а теперь – 5 тысяч

Гатчина – это небольшой город в юго-западной части Ленинградской области с населением около 95 000 человек. В городе есть беговой клуб «Сильвия», которому в этом году исполнилось 26 лет. В начале 2000-х клуб начал проводить забеги для «своих», а в 2006 году гатчинский бегун Юрий Виноградов выиграл марафон в Риге и, вдохновившись опытом других стран, решил проводить подобные забеги на родине. Так он стал одним из организаторов Гатчинского марафона. Забег проходил 4 года подряд и собирал около 40 участников. Было очевидно, что марафонская дистанция пока не пользовалась популярностью.

В начале 2010-х годов бег становился все более массовым спортом, и организаторы решили провести старт на более доступных дистанциях – 10 и 21,1 км. Первый полумарафон в Гатчине прошел в 2010 году, в морозный день на старт вышло около 140 человек. Сейчас такое количество участников кажется маленьким, но тогда эта цифра была большой. «Мы сразу стали крупнейшим полумарафоном Северо-Запада», – рассказывал в интервью Спортсу’’ Юрий Виноградов.

С каждым годом забег становился все популярнее, количество участников увеличивалось. В 2014-м финишировало 500 бегунов, в 2018-м – в 4 раза больше, более 2 тысяч участников, в 2024 году – около 5 тысяч. Улучшались и рекорды соревнований, каждые два года финишное время становилось быстрее на 2 минуты: время Артура Бурцева 2019 и 2020-х годов (1:06:20) улучшил Станислав Агельяров в 2021 году – 1:04:59.

Забег 2024 года собрал, пожалуй, самый сильный состав элиты за все время существования старта

В этом году в Гатчину приехали топовые спортсмены сезона-2024. Смотрите сами:

Александр Ольков вернулся после 4-летнего перерыва на шоссе в прошлом году, а в этом году уже успел стать чемпионом России по полумарафону, победителем Казанского национального полумарафона, призером дистанции 21,1 км на «Арена Марафон».

Ярослав Бякин громко заявил о себе вторым местом на легендарной дистанции 30 км «Пушкин – Петербург», а также первыми местами на пятерке в рамках «Арены Марафон», на «Десятке PushkinRun» и на 21,1 км на «ANTA Сочи Марафон». В конце сезона он стартовал почти каждые выходные.

Егор Лимонов еще тренируется на дорожке и в этом году стал серебряным призером ЧР на 1500 м. В 2023 году он дебютировал в полумарафоне именно в Гатчине и выиграл со вторым лучшим результатом в истории забега (1:05:31).

Андрей Янович в этом сезоне выиграл чемпионат России по горному бегу, стал серебряным призером дистанции 21,1 км в рамках Пермского марафона, взял бронзу на Сибирском международном марафоне, а также занял 7-е место на Казанском марафоне.

Руслан Хорошилов – марафонец, который на Московском марафоне-2024, в условиях высокой конкуренции, стал пятым.

Женский состав тоже достойный:

Луиза Дмитриева пробежала в этом сезоне три марафона, на одном из которых стала чемпионкой России.

Юлия Рыжанкова – рекордсменка России по бегу на 100 км, вошла в топ-10 на престижном ультрамарафоне Comrades.

Алиса Шилина – призерка ГПМ-2023 и многократная победительница и призерка региональных соревнований.

Анна Бойнова – спортсменка из «Бегового монастыря», победительница 10 км на Казанском национальном полумарафоне-2024.

На 10 км приехал Ринас Ахмадеев , который стартует этой осенью каждые выходные и выигрывает практически все забеги (еще и с рекордами трасс). С начала сентября Ринас стал первым на десятках в Нижнем Новгороде, в рамках полумарафонов «Северная столица» и «Моя столица», на Московском марафоне. На последнем старте – «Арене Марафон» – он вообще пробежал сразу две дистанции: 10 км и полумарафон, и обе выиграл. Также за осень он успел занять призовые места на двух полумарафонах за рубежом. Впечатляет, даже Степан Киселев пошутил: «Ринасу мало стартовать каждую неделю, он может два раза в неделю, да что уж там, и два раза в день может».

Всего сильных атлетов и атлеток, представленных организаторами, собралось около 30 человек. Личные рекорды заявленных мужчин на полумарафоне быстрее, чем 1:10 – это уровень мастера спорта (1:06:30) и КМС по легкой атлетике (1:12 ). Причем для многих полумарафонцев бег – это не основная деятельность. Андрей Гребенко, атлет «Бегового монастыря», работает анестезиологом-реаниматологом в московской клинике, Юлия Рыжанкова – учительница начальных классов и физкультуры в школе в Белгородской области, Ярослав Бякин – юрист из Санкт-Петербурга.

Идеальная беговая погода, отсутствие кластеров, спортсмены от 6 до 89 лет

В ноябре в окрестностях Санкт-Петербурга может идти снег или дождь, может быть гололед с минусовой температурой, но 10 ноября бегунам и болельщикам повезло. К старту полумарафона утренний туман рассеялся, температура воздуха поднялась до 3 градусов, а под конец забега вообще выглянуло солнце. Что самое главное – было безветренно и спокойно. «Не припомню такой погоды на Гатчинском полумарафоне, как сегодня», – признался атлет-любитель Кирилл, который приезжает сюда несколько лет подряд.

Спортсмены были одеты по-разному: кто-то в лонгсливе, шапке, штанах, кто-то в шортах и майке, был даже парень с голым торсом. Смотреть на него в пуховике и с натянутым шарфом до носа было очень холодно, но человеку наверняка было жарко.

Что сразу бросается в глаза на старте – отсутствие кластеров. Атлеты бегут все вместе, более сильные встают вперед. Любой быстро бегущий спортсмен, не заявленный в элиту, может встать плечом к плечу с абсолютным чемпионом дистанции 10 км этого сезона Ринасом Ахмадеевым и чемпионом России по полумарафону Александром Ольковым, и организаторы не будут против. Главное – бежать быстро.

Стартово-финишный городок не очень большой, он находится на пересечении центральных улиц – Соборной и Красной. Болельщикам, наблюдающим за стартом, открывается вид на Собор Святого Апостола Павла, с которого недавно сняли строительные леса после реставрации. Этот старейший храм – один из символов города, который также изображен на медали забега.

Забег начинается со старта дистанции 10 км, а через 10 минут убегают участники дистанции 2 км – в этом забеге-спутнике разница в возрасте самого юного и самого возрастного участников – больше 80 лет. Вот финиш одновременно пересекает мальчик, которому на вид лет девять, и седой мужчина в возрасте, Андрей Куприянов. Ему 72 года, финиширует он пешком, но все-таки заканчивает дистанцию. У него кислотно-желтая повязка на голове, на ногах гетры с такими же желтыми полосками и какие-то модные кроссовки. Кажется, что спортсмен заранее подбирал себе экипировку в тон.

А ведущий продолжает представлять бегунов: «Бежит 89-летний ультрамарафонец Михаил Гершман, а сейчас финишировала Татьяна Мартыненко, которой 73 года».

Точки поддержки на дистанции: местные бабушки, студенты из колледжа. Гудел весь город

Организаторы заранее выкладывали карту 15-ти беговых точек, к которым мог присоединиться любой. Среди них меня привлекли три точки от жителей Гатчины.

На 1-м километре дистанции расположились «Гатчинские пробежки» – местное любительское беговое комьюнити, которое собирается на 5-километровые забеги каждую субботу. Ребята очень заряженные, на этой улице они самые громкие. Я спросила – в чем их мотивация прийти болеть, и бегун Илья рассказал: «Сегодня многие из нашего клуба бегут, мы пришли поддержать своих. Я сам пока не участвую в соревнованиях, хожу вот так болеть уже второй год. Хочется хоть как-то помочь клубу».

Самый активный болельщик «Гатчинских пробежек» Сергей поделился мыслями о популярности полумарафона: «Он душевный. Атмосфера! Все люди приезжают сюда как домой, потому что чувствуют эту поддержку. У нас в Гатчине несколько клубов беговых, и вообще спортсменов много. Спортивный комитет поддерживает очень хорошо, многие забеги получаются в том числе благодаря им, потому что административный ресурс всегда важен. Также спорткомитет помогает выезжать нам на крупные забеги, на «Белые ночи» мы целым автобусом ехали из Гатчины».

На 4-м километре точка поддержки «Школа третьего возраста». Здесь из магнитофона доносилась песня Муслима Магомаева «Герои спорта» в современной обработке: «Мы верим твердо в героев спорта! Нам победа, как воздух, нужна».

Галина, одетая в фирменную красную ветровку «Школы третьего возраста», рассказала, что недавно закончила работать и сейчас все свободное время посвящает новому увлечению – школе: «Это социально-досуговой центр для пенсионеров с разными курсами, мероприятиями, спортивной ходьбой, занятиями с психологом».

Фиолетовая помада, ярко накрашенные брови, модная шапка совсем не дают разглядеть в Галине пенсионерку.

«У нас очень много мероприятий, все интересные, и если ты вписалась, то не хочешь людей подводить. У меня сегодня должен сын приехать, а я пообещала, что здесь буду, – рассказала Галина. – Почему я вышла сегодня? Мне это очень близко: вся эта спортивная молодость и этот настрой. Видеть людей целеустремленных и счастливых – это по кайфу. Полумарафон хорошо организован, очень продумано все то, что окружает бегунов. Он популярен благодаря этой атмосфере, которая помогает настраиваться на бег. Здесь участвуют люди из из разных областей, например, из Псковской, то есть это межрегиональное общение. Это и популяризация Гатчины. Столько всего сделано за последние два-три года в городе, столько вложено».

К Галине присоединились Людмила и Ким. Вообще из «Школы третьего возраста» пришло 13 человек на поддержку бегунов, многие из них грелись в соседнем здании и пили чай, так как стояли на точке с 10 до 14 часов. «Первых [дистанция 10 км] мы уже встретили, подбадривали, танцевали, пели, кричали», – рассказывала Людмила. Поверх пуховика на ней жилетка с надписью «Серебряный волонтер» – такие выдают волонтерам старше 55 лет. Пенсионерка выходит на поддержку несколько лет. На вопрос, почему в Гатчине так поддерживают полумарафонцев, Людмила ответила: «Это заразительно очень. Во всем мире сейчас молодежь бегает. Это всем интересно». Ким, единственный мужчина в компании, отметил, что в Гатчине чище воздух, поэтому и бежится лучше.

На центральной улице, проспекте 25 октября, возле Ингербургских ворот (в XIX веке на этом месте находилась крепость Ингербург) стоит сцена, ведущий громко выкрикивает в микрофон слова поддержки. Далее идет поворот на улицу Рощинскую, там располагаются пункты питания и проходит 2-й километр дистанции. Улица достаточно узкая, бегунов-любителей, преодолевающих дистанцию, тут много, и они забегают на тротуар к болельщикам. Из-за разворота в конце улицы на этом участке две линии бегут навстречу друг другу по разным сторонам дороги, элита бежит навстречу более медленным бегунам, и это заряжает.

Этот участок достаточно депрессивен: гаражи и серые дома, но на дистанции много поддержки. Вот ребята из организации «Добро.рф», которые пришли волонтерить первый раз. С ними рядом стоят парень с девушкой в красной форме и рациями. Они рассказывают: «Мы «Российский Красный Крест» – это первая помощь, не медицинская. Организаторы обращаются к нам, просят определенное количество волонтеров на забег. Тут мы помогаем всем: и бегунам, и волонтерам, да и вообще всем, кому нужно и кто обращается. Чаще всего помощь нужна волонтерам, чтобы согреться. У нас для этого есть спасодеяло и теплая еда».

В забеге задействовано более 300 волонтеров, они нужны везде: в стартово-финишной зоне, на пунктах питания, на трассе для отслеживания состояния участников. Работа волонтеров порой невидимая, но ценная. Их помощь требуется с 9 до 17 часов. 8 часов на ногах в +3 °C – не удивительно, что людям может понадобиться первая помощь.

На этой же улице стояли студенты первого курса Гатчинского педагогического колледжа – пять человек. Даша была волонтером уже два раза, в этот раз пришла с подругой Олесей. У них только хлопушки, нет громкоговорителей, поэтому они кричат во весь голос: «Вперед, вперед!». Немного поодаль стоят парни из этого же колледжа. Даниил рассказывает, что они пришли поболеть за знакомых бегунов. Первокурсники удивляют. Пришли одни, без преподавателей, не за зачет. Точку поддержки захотели сделать сами, колледж подал заявку на создание официального места боления.

Правда, ребят не снабдили никакой атрибутикой болельщиков, кроме хлопушек, которые раздавали на ЭКСПО и в финишном городке. Студенты даже не взяли с собой термос с горячим питьем, а стоять несколько часов на улице в ноябре очень холодно.

Проспект 25 октября – зона, близкая к финишу, – гудел весь. Родители сажали детей на плечи, чтобы было лучше видно трассу. Детям лет 10-ти важно было отбить пятюню бегунам. Бабушки хлопали в ладоши, девушки сосредоточенно высматривали в толпе бегунов своих друзей и мужей. Большой городской семейный праздник. «Гатчина встряхнулась», – отметила мимо проходящая болельщица.

Яркий финиш двух друзей и новые рекорды на двух дистанциях

В финишном городке тем временем на экране показывали трансляцию забега и не только полумарафона, но и десятки. Похвастаться трансляцией нескольких дистанций могут разве что организаторы PushkinRun с забегом «Арена Марафон». Казанский и Московский марафоны проводят старты двух дистанций в разные дни и трансляция заказывается только для марафона. «Белые ночи» и «Пушкин – Петербург» также сконцентрированы на показе длинных дистанций.

В Гатчине на десятке все было предсказуемо. Ринас Ахмадеев, который в этом году берет золото практически всех забегов, на которых стартует, выбежал из 30 минут и поставил новый рекорд соревнований. Накануне он объявил, что и в Гатчине поборется за победу сразу на двух дистанциях, но на 12-м км полумарафона сошел с дистанции. Позже Ринас признался, что переоценил силы и не готов был бежать за Бякиным и Ольковым на 1:03.

Финиш полумарафона действительно удивил. Ярослав Бякин и Александр Ольков бежали всю дистанцию вдвоем, меняясь каждые 2 км. В финишный створ они вбежали вместе, казалось, что вот-вот один из них вырвется вперед. Но победа тоже получилась общая, они сорвали ленту, держась за руки. Правда, фотофиниш все же решил, что Ольков был на одну миллисекунду быстрее.

В социальных сетях мнения разделились: кто-то осудил спортсменов за несоревновательный поступок (ведь победитель может быть один), кто-то поддержал и порадовался за друзей, ведь финиш получился действительно зрелищный. Позже Ярослав Бякин написал в соцсетях: «Что касается финишного экспромта… Больше шоу, нежели спорт. Естественно, если бы это было в рамках титульного старта чемпионата России, Кубка России, то мы бы так не поступили, но сегодня старт ни к чему не обязывал. Решение финишировать, взявшись за руки, пришло именно ко мне за 3-4 км до финиша. Мы с Сашей [Ольковым] сегодня примерно в одних и тех же кондициях. Это был акт мужской солидарности и благодарности за проделанную работу. Не просто отсиделись друг за дружкой и потом дернулись [на финише], все-таки мы решили бежать быстро и помогали друг другу».

1:03:00,1 – новый рекорд соревнований, который почти на 2 минуты лучше предыдущего. Также это пятое лучшее время российских атлетов за соревновательный сезон 2024 года. Результаты выше, чем в Гатчине, поставлены очень опытными атлетами:

Искандер Ядгаров в Валенсии – 1:02:35;

Ринас Ахмадеев на Московском полумарафоне – 1:02:39;

Искандер Ядгаров в Москве – 1:02:45;

Дмитрий Неделин на полумарафоне в Санкт-Петербурге – 1:02:45.

Любопытно, как быстро эти спортсмены пробежали бы в Гатчине по ее плоской трассе и при нынешней погоде. А Владимир Никитин, обладатель рекорда России на дистанции 21,1 км – 1:00:42?

Так почему же сильные атлеты выбирают Гатчинский полумарафон? Мы поговорили с ними после финиша.

Ярослав Бякин, занял второе место: «Мне очень понравилось. Было очень комфортно бежать. Одно из лучших состояний в сезоне. Погода идеальная, трасса идеальная – позволяла бежать быстро. Был напарник. Но, конечно, есть осадок, то, что мы не выбежали из 63 минут.

Думаю, что полумарафон популярен именно потому, что тут действительно быстрая трасса. Прохладно, конечно, на старте, но дышится идеально. Атмосфера прекрасная, такой самобытный городок близ Санкт-Петербурга. Здесь всегда любят поддерживать атлетов. Столько людей, столько пенсионеров. Они смотрят и сами бегают».

Мария Резниченко, марафонка, победительница ГПМ-2024: «Я не ожидала, что выиграю, и не до конца не понимала, буду ли участвовать, потому что у меня был запланирован сбор. Мы сначала зарегистрировались, потом отменили, потом поменялись даты у сбора, и вот за неделю решили участвовать. Гатчина сама себя позиционирует как старт для закрытия сезона. Это отличное место в отличные сроки, и погода подходит».

Юлия Рыжанкова, ультрамарафонка, рекордсменка России в беге на 100 км, 11-я на ГПМ: « Я люблю Гатчину. Уже пятый год здесь завершаю сезон. У меня это традиция – приехать сюда, побегать, погулять, встретиться с друзьями. Заготовиться к новому сезону. Организаторы предоставляют проживание и слот, дорогу не оплачивают, но ради такого забега можно потратить деньги на поезд (Юлия из Белгородской области – Спортс’’) и приехать.

Забег классный, мне прямо очень нравится. Одна из самых быстрых трасс в России, организация и состав всегда сильные. То есть где-то можно быть с результатом 1:20 второй, а здесь с 1:18 быть одиннадцатой».

Андрей Гребенко, анестезиолог-реаниматолог, поставил личный рекорд и стал 8-м на ГПМ с результатом 1:07:46: «Это один из лучших стартов в сезоне. Мне даже кажется, что один из лучших в России, если не самый. Быстрая сертифицированная трасса, измеренная прям ровно, очень высокая конкуренция, погода отличная. Просто perfect match, как говорится. Ну и Гатчина сама по себе – очень душевная, видно, что весь город живет этим событием.

Организаторы все делают с душой. Юрий Виноградов (основатель забега – Спортс’’) – сам бывший профессиональный спортсмен. Все понимает и знает как организовать».

Быть победителем Гатчинского полумарафона престижно, а топ-100 результатов в финишном протоколе заканчиваются на времени 1:15:57

Поймать Юрия Виноградова, основателя Гатчинского полумарафона,) было не очень сложно, финишный городок очень маленький. Спрашиваю его, в чем феномен популярности полумарафона.

Юрий Виноградов: «Кстати, сегодня каждый корреспондент задавал этот вопрос. Обычно, знаете, спрашивают, сколько участников, кто победитель, кто самый юный участник, кто самый возрастной… Значит, этот вопрос явно витает в воздухе.

Конечно же, это надо спросить у участников, а не у организаторов. Я могу только предположить, что это результат нашей многолетней работы. Мы к этому пришли не в этом году, не в прошлом. Это 15 лет, 15 огромных шагов. Начали со 100 участников, а сегодня – 5 тысяч человек. Люди видят нашу кропотливую работу, самоотдачу. Мне хочется верить, что ответ на этот вопрос – в нашей командной работе. Вообще мы участников тоже считаем нашей командой; не отделяем, что мы – организаторы, вы – участники. У нас команда и такой народный, получается, старт.

«В Гатчине команда» – вот здесь написано (у Юрия толстовка с этой надписью – Спортс’’). Не зря это в нашей философии заложено. Все службы города, все жители, все участники работают в связке. Мы сами тоже участвуем в соревнованиях, и это передается участникам.

Так, конечно, календарь, прохладная погода, быстрая сертифицированная трасса, которая способствует высоким результатам, атмосфера – это все привлекает участников. Все эти основополагающие слова есть в нашей маркетинговой концепции этого года: культура, традиции, рекорды, конкуренция, атмосфера, команда. Шесть слов, а привлекает каждого свое.

У нас нет элитного кластера. Это тоже в нашей философии. У нас сильный состав участников, и мы больше гордимся глубиной результатов. В прошлом году 18 мужчин выбежало из 1:10 – это очень высокий показатель, и если не ошибаюсь, в прошлом году это был лучший показатель в России. Топ-100 у нас закрывается результатом 1:15:57. Я думаю, что элиту точно не завлечь в Гатчину призовыми, потому что у нас их ограниченное количество.

Элите тоже нужно показывать результаты. Быть победителем Гатчинского полумарафона очень престижно, поэтому это их привлекает. Мы оказываем им внимание, естественно. В личной беседе приглашаем, но у нас нет задачи привлечь элиту ради украшения.

Вот, например, у Московского марафона есть менеджер по элите. У нас нет такого. У нас просто не такой большой штат организаторов, чтобы отдельно этим заниматься. Элита обращается. Мы, конечно, смотрим, есть ли у нас места в гостинице. Нескольких атлетов мы поселили в гостинице за свой счет, некоторым оплатили дорогу. Они уже к нам ехали, и мы оплатили, а не наоборот.

Луиза Дмитриева жила несколько лет в Гатчине. Это супер элитный атлет, но для нее Гатчина – это нечто большее, чем просто соревнования. Гатчина – нечто большее, чем соревнования, для большинства элитных атлетов по разным причинам. У кого-то здесь карьера начиналась, кто-то здесь личный рекорд установил, кто-то здесь нашел атмосферу».

На вопрос об увеличении количества участников Юрий ответил: «В количестве не собираемся [расти], потому что Гатчина – город маленький, 100 тысяч населения, у нас маленькие улицы, мало парковочных мест, ограниченная инфраструктура. Уровень согласования должен быть более высокий при превышении 5 тысяч участников.

Мы планируем развиваться только в качестве. Мы много видим того, что можно было бы еще улучшить, подкрутить, реализовать. Во внутренней работе в основном, которая участникам не видна. У нас многое происходит в таком авральном режиме, что может породить какие-то ошибки. Форс-мажоров в этом году не было никаких, но нужно быть к ним готовым. Нужно подстраховываться с погодой, к примеру. В этом году везет, но были годы, когда был дождь, снег. К этому объективно уже при таком объеме людей мы не готовы. Безопасность и комфорт для участников для нас приоритет.

Беговая индустрия развивается. Надо работать над качественной трансляцией: не две камеры, а четыре. Это самый простой пример. Над количеством ведущих, над увеличением точек поддержки, над расширением и увеличением призового фонда, над привлечением партнеров, над обеспечением каких-то сервисов для участников. В совершенствовании забега в принципе нет пределов. В следующем году будет лучше, конечно. Лучше в деталях».

Гатчинский полумарафон показывает одни из лучших результатов в России и может конкурировать с крупными столичными забегами

Атлеты-любители признавались в социальных сетях, что несмотря на то, что их время в Гатчине с каждым годом становится все лучше, в финишном протоколе они оказываются все ниже. Все потому, что результаты сильных атлетов действительно становятся быстрее с каждым годом. В 2023 году 162 человека бежали быстрее 1:20, в 2024 году – 223 атлета.

Плотность результатов поражает: 21 атлет пробежал полумарафон из 1:11, а сотый финишер, которого по традиции в Гатчине награждают отдельно, Вадим Фомин из клуба «Сосновка» закончил дистанцию с итоговым временем 1:15:57. Откроем, к примеру, протокол чемпионата России по полумарафону, где 46-й (последний) финишер оказывается со временем намного медленнее – 1:21:36. Сотый атлет на полумарафоне «Северная столица» прибежал с результатом 1:19:58. Соперничать с такими сильными результатами в России может разве что Московский полумарафон, где сотый атлет Степан Шишлов на 10 секунд оказался быстрее Фомина.

Цифры говорят сами за себя. Забег в Ленинградской области на 5 тысяч человек оказался практически наравне с Московским полумарафоном от крупнейшего организатора страны с 13 тысячами участников.

За 15 лет Гатчинский полумарафон стал одним из лучших забегов в стране. Его выбирают элитные атлеты, которые приезжают сюда не за большими призовыми, а за личными рекордами и высокой конкуренцией. Его выбирают любители за уютную атмосферу маленького города, где поддерживать на дистанции выйдут местные пенсионеры. В Гатчину едут к команде, которую ценят за качество и высокую организацию большого бегового праздника.

Фото: Анастасия Салимгареева, Юлия Пухкал, Артем Золотарев , vk.com/gatchinahalfmarathon