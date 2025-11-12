0

Открылась регистрация на соревнования на велотреке CyclingRace

22 ноября в Крылатском в Москве пройдет 1 этап гонки на велотреке Sputnik Track от организаторов CyclingRace. Участникам доступны: индивидуальная гонка преследования на дистанции 2000 м, темповая гонка и гонка на выбывание (последний велогонщик на каждом 2-м круге выбывает), гит с хода на 200 м (индивидуальная гонка на время), групповой спринт (3 заезда). Стоимость слота начинается от 4000 рублей.

Второй этап состоится 6 декабря. Велогонщики будут соревноваться на следующих дистанциях: парная гонка преследования на 2000 м, скретч (гонка, где победителем становится тот, кто первым пересечет финишную черту) и гонка по очкам (гонка, где очки получают за каждый финиш), парный спринт (2 заезда по 333 м), кейрин на 3 заезда (гонка, где участники едут за велосипедистом, который постепенно увеличивает скорость).

Третий этап пройдет 20 декабря на следующих дистанциях: командная гонка преследования (гонка, в которой командам надо показать лучшее время на дистанции) на 3000 и 4000 м, гонка на выбывание и гонка по очкам, командный спринт (3 заезда по 333 м), гит (гонка, где участник в одиночку быстро преодолевает дистанцию) с хода на 500 м.

Шоссейные гонки для любителей: как это устроено? Где проходят?

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: CyclingRace
