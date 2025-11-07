Открылась регистрация на марафон «Дорога жизни». Старт пройдет 25 января

25 января в Ленинградской области пройдет 57-й марафон «Дорога жизни». Старт посвящен 82-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Участникам доступны следующие дистанции: 1, 5, 10 и 42,2 км.

Трасса пройдет по знаменитой Дороге жизни, которая в период блокады города обеспечивала снабжение города продовольствием и боеприпасами. Участники будут стартовать у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера, а финишировать – во Всеволожске у мемориального комплекса «Цветок жизни».

Стоимость слота на марафонской дистанции составляет 4500 рублей, на дистанции 10 км – 3700 рублей, на дистанции 5 км – 2800 рублей, на дистанции 1 км – 1800 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора .

