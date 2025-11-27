МОК допустил Аделию Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпиаде-2026

Петросян и Гуменник вошли в число допущенных до Олимпиады нейтральных атлетов.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпийских игр в Милане в нейтральном статусе.

Петросян и Гуменник в сентябре выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Олимпиаду. После этого спортсмены должны были дождаться решения специальной комиссии МОК для допуска и приглашения на Игры.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Также к Играм допущена Виктория Сафонова, представляющая Беларусь.