МОК допустил Аделию Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпиаде-2026
Петросян и Гуменник вошли в число допущенных до Олимпиады нейтральных атлетов.
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпийских игр в Милане в нейтральном статусе.
Петросян и Гуменник в сентябре выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Олимпиаду. После этого спортсмены должны были дождаться решения специальной комиссии МОК для допуска и приглашения на Игры.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Также к Играм допущена Виктория Сафонова, представляющая Беларусь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: МОК
