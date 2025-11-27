Биатлонист Бажин: «Сейчас у нас нет возможности закупать хорошие патроны. Когда будут ошибки в стрельбе, то не всегда нужно списывать это на спортсменов»
Российский биатлонист Кирилл Бажин рассказал, что сейчас спортсмены не могут закупать хорошие патроны.
С 27 по 30 ноября в Ханты‑Мансийске пройдет первый этап Альфа‑Банк Кубка России.
«Сейчас у нас нет возможности закупать хорошие патроны. Точнее, не у всех регионов есть такая возможность.
Мы в холод отстреливали патроны, которые нам дали в сборной России. Разброс попаданий очень большой, то есть есть выбросы вниз. Патрон летит на шесть часов, а это уже промах по очкам. Когда будут совершаться ошибки в стрельбе в положении лежа, то не всегда нужно это списывать на спортсменов», – рассказал Бажин.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
