  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дегтярев вручил награды сотрудникам «Матч ТВ». Губерниев получил грамоту, Тащин и Рыжков – благодарности, Конов и Богословская – нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта»
42

Дегтярев вручил награды сотрудникам «Матч ТВ». Губерниев получил грамоту, Тащин и Рыжков – благодарности, Конов и Богословская – нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта»

Михаил Дегтярев вручил награды и благодарности сотрудникам «Матч ТВ».

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев вручил награды и благодарности сотрудникам телеканала «Матч ТВ».

Вручение состоялось в рамках церемонии награждения Национальной спортивной премии‑2025 в министерстве спорта.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин и первый заместитель генерального продюсера Дмитрий Рыжков получили благодарности министра спорта за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта.

Заместитель генерального продюсера телеканала Василий Конов и комментатор канала Ольга Богословская были награждены нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» за многолетнюю плодотворную работу и успехи в развитии физической культуры и спорта.

Церемонию провел ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев, который был награжден почетной грамотой министерства спорта РФ за заслуги в сфере физической культуры и спорта.

Сообщается, что Дегтярев поблагодарил команду «Матч ТВ» за освещение спортивных событий и поддержку российских атлетов.

Тащин подчеркнул важность Национальной спортивной премии для спортивного сообщества и поблагодарил министерство спорта за оценку деятельности канала.

Канделаки награждена медалью Озерова за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта. Губерниев получил почетную грамоту от Минспорта

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
телевидение
logoМатч ТВ
logoДмитрий Губерниев
Александр Тащин
ОКР
logoВасилий Конов
Министерство спорта России
logoОльга Богословская
Дмитрий Рыжков
logoМихаил Дегтярев
logoЕдиная лига ВТБ
logoпремьер-лига Россия
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Матч ТВ» позвал незрячего фаната, написавшего на Спортсе” открытое письмо комментаторам, на игру «Динамо». Федор Замыцкий был в комментаторской вместе с Моссаковским
24 ноября, 16:14Фото
Сергеев о КХЛ: «Я бы убрал рекламные паузы для ТВ, это сбивает ритм и темп игры. В плей-офф в овертайме играешь без них – прямо супер»
22 ноября, 11:29
Дмитрий Губерниев: «Зрительский интерес к биатлону сейчас не такой, какой был во времена нашего участия в этапах Кубка мира. Людям не совсем до спорта»
21 ноября, 17:46
Главные новости
Каменский о матчах России с Беларусью: «ФХР и КХЛ делают все, чтобы искать новых соперников, но ситуация остается прежней. Сейчас у нас просто нет других возможностей»
3 минуты назад
ФХР поздравила с Днем матери: «Мама жизнь подарила. Мир подарила мне и тебе ❤️»
18 минут назадФото
Лутфуллин о штабе СКА: «За ошибки не ругают. Скорее, объясняют и поправляют. Нет такого, чтобы сразу в запас посадили, с игры сняли или обругали, все в комфортном режиме»
43 минуты назад
Квартальнов о травме Шипачева: «Он уехал в госпиталь на обследование. Пока нет никакой информации»
сегодня, 10:18
«Динамо» подписало пробный контракт с Галимовым
сегодня, 09:59
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Чикаго» сыграет с «Анахаймом», «Каролина» примет «Калгари», «Даллас» против «Оттавы»
сегодня, 09:58
«Динамо» Минск выиграло 7 из 8 последних матчей – сегодня 4:1 с «Адмиралом». Команда Квартальнова идет 1-й на Западе
сегодня, 09:50
КХЛ. «Адмирал» уступил «Динамо» Минск, «Амур» проиграл «Сочи», «Ак Барс» против «Шанхая»
сегодня, 09:39
Торопченко был удален до конца матча с «Ютой» после столкновения коленом в колено с Кули
сегодня, 09:38Видео
Кирилл Сафронов: «Когда Ротенберг работал в СКА, за клубом было интересно наблюдать. Если он почувствует в себе силы возглавить «Динамо», это будет отличным вариантом»
сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:0 с «Амуром»: «Хорошая игра всей команды и нашего вратаря. Мы внесли коррективы по сравнению с прошлыми матчами, это дало результат»
32 минуты назад
Тамбиев об 1:4 от «Динамо» Минск: «Игра спецбригад, мелочи и нюансы – тут соперник выглядел получше. У меня к ребятам нет претензий. Они что могли, то исполнили»
56 минут назад
Андриевский о 0:1 от «Сочи»: «Весь 1-й период плохо играли, здесь все и кроется. Наверное, мы не достучались до ребят, что-то неправильно объяснили. Будем думать, что делать дальше»
сегодня, 10:13
«Сочи» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Амур» (1:0). Самсонов сделал шатаут, отразив 39 бросков, Кагарлицкий забил гол
сегодня, 09:20
Гендиректор «Шанхая» о недопуске фанатов в джерси «Дрэгонс» в Ледовый: «Какая-то странная ошибка и непонимание регламента. Позиция КХЛ была удивительна»
сегодня, 08:59
Шипачев получил травму в матче с «Адмиралом» после силового приема Шэна у борта
сегодня, 08:35Видео
«Трактор» подписал пробный контракт с Лозебниковым
сегодня, 08:16
Нелсон с 2+2 и 600-м очком в НХЛ, Гики и Хэйгл с дублями – звезды дня в лиге
сегодня, 07:45
19-летний Селебрини набрал 100 очков в НХЛ – за 96 матчей. Только 7 игроков во главе с Кросби были моложе на момент достижения этой отметки
сегодня, 07:30
Кузьменко без очков в 9 матчах подряд – 11 бросков и «минус 5» на отрезке. У форварда «Лос-Анджелеса» 3+4 в 22 играх в сезоне
сегодня, 06:58