Дегтярев вручил награды сотрудникам «Матч ТВ». Губерниев получил грамоту, Тащин и Рыжков – благодарности, Конов и Богословская – нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта»

Михаил Дегтярев вручил награды и благодарности сотрудникам «Матч ТВ».

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев вручил награды и благодарности сотрудникам телеканала «Матч ТВ».

Вручение состоялось в рамках церемонии награждения Национальной спортивной премии‑2025 в министерстве спорта.

Генеральный продюсер «Матч ТВ » Александр Тащин и первый заместитель генерального продюсера Дмитрий Рыжков получили благодарности министра спорта за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта.

Заместитель генерального продюсера телеканала Василий Конов и комментатор канала Ольга Богословская были награждены нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» за многолетнюю плодотворную работу и успехи в развитии физической культуры и спорта.

Церемонию провел ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев , который был награжден почетной грамотой министерства спорта РФ за заслуги в сфере физической культуры и спорта.

Сообщается, что Дегтярев поблагодарил команду «Матч ТВ» за освещение спортивных событий и поддержку российских атлетов.

Тащин подчеркнул важность Национальной спортивной премии для спортивного сообщества и поблагодарил министерство спорта за оценку деятельности канала.

Канделаки награждена медалью Озерова за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта. Губерниев получил почетную грамоту от Минспорта