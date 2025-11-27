  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ⚡️ Лыжи. Кубок России. Коростелев выиграл коньковую «разделку» на 15 км, Спицов – 2-й, Ардашев – 3-й, Большунов – 11-й
42

⚡️ Лыжи. Кубок России. Коростелев выиграл коньковую «разделку» на 15 км, Спицов – 2-й, Ардашев – 3-й, Большунов – 11-й

Савелий Коростелев выиграл коньковую разделку на 15 км на Кубке России.

27 ноября на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске прошла мужская коньковая «разделка» на 10 км. Победу одержал Савелий Коростелев.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап

Кировск

Мужчины

15 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Савелий Коростелев – 35.10,9

2. Денис Спицов – 9,8

3. Сергей Ардашев – 21,4

4. Павел Соловьев – 31,8

5. Алексей Червоткин – 32,4

6. Артем Мальцев – 33,8

7. Иван Якимушкин – 34,0

8. Андрей Алипкин – 36,9

9. Виктор Иванов – 55,4

10. Илья Порошкин – 1.04,8

11. Александр Большунов – 1.06,9

12. Сергей Волков – 1.07,9

13. Антон Тимашов – 1.08,3

14. Кирилл Кочегаров – 1.11,4

15. Евгений Семяшкин – 1.11,9

16. Илья Семиков – 1.21,5

17. Иван Горбунов – 1.21,6

18. Егор Митрошин – 1.26.3

19. Андрей Зародов – 1.26,5

20. Максим Зубцов – 1.27,2

21. Александр Терентьев – 1.28,4...

24. Александр Бакуров – 1.35,1...

26. Александр Гребенько – 1.35,3

27. Александр Ившин – 1.38,1

28. Андрей Мельниченко – 1.39,5...

33. Евгений Белов – 1.51,0

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кировске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
гонка 15 км
logoКубок России
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
logoАлександр Терентьев
Максим Зубцов
logoСавелий Коростелев
logoИлья Порошкин
Кирилл Кочегаров
logoАртем Мальцев
logoЕвгений Белов
logoПавел Соловьев
logoДенис Спицов
logoИван Якимушкин
logoАнтон Тимашов
logoКонстантин Тиунов
logoАлексей Виценко
logoСергей Волков
Александр Гребенько
logoАлексей Червоткин
logoЕрмил Вокуев
Андрей Алипкин
logoИлья Семиков
Дмитрий Кондрашов
logoИван Горбунов
logoЕвгений Семяшкин
Евгений Кудрявцев
Андрей Кузнецов (2000)
Владислав Осипов
Илья Трегубов
logoСергей Ардашев
logoНикита Родионов
logoЕгор Митрошин
Егор Гусак
logoАлександр Ившин
logoАлександр Бакуров
Виктор Иванов
logoДмитрий Жуль
logoСергей Забалуев
Владимир Фролов
logoАндрей Мельниченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг выиграла коньковый масс-старт на 20 км, Диггинс – 2-я, Венг – 3-я
1 минуту назад
❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев победил в классической «разделке» на 15 км, Семиков – 2-й, Червоткин – 3-й, Большунов – 13-й
5 минут назад
Коростелев сошел с гонки на Кубке России из-за сломавшегося крепления
10 минут назад
Бакуров пришел в эфир «Матч ТВ» во время классической «разделки» на Кубке России в Кировске
13 минут назад
Бакуров о справедливом наказании для Большунова: «Тюменский этап человеку было бы логично пропустить»
26 минут назад
Бакуров об инциденте с Большуновым: «Предлагают даже идти в полицию, но это слишком энергозатратно. В этой ситуации мы должны разобраться сами»
36 минут назад
Вяльбе о конфликте Большунова с Бакуровым: «По словам Бородавко, Большунов считает, что он прав»
сегодня, 09:30
Вылегжанин об инциденте с Большуновым и Бакуровым: «Можно понять, почему Большунов это сделал, но надо учиться сдерживаться»
сегодня, 10:38
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Амундсен победил в коньковом масс-старте на 20 км, Хедегарт – 2-й, Ангер – 3-й, Клэбо – 15-й
сегодня, 09:48
Бакуров об инциденте с Большуновым: «Не жду извинений. Ситуацию они не изменят»
сегодня, 09:42
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09