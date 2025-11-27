⚡️ Лыжи. Кубок России. Коростелев выиграл коньковую «разделку» на 15 км, Спицов – 2-й, Ардашев – 3-й, Большунов – 11-й

Савелий Коростелев выиграл коньковую разделку на 15 км на Кубке России.

27 ноября на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске прошла мужская коньковая «разделка» на 10 км. Победу одержал Савелий Коростелев.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап

Кировск

Мужчины

15 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Савелий Коростелев – 35.10,9

2. Денис Спицов – 9,8

3. Сергей Ардашев – 21,4

4. Павел Соловьев – 31,8

5. Алексей Червоткин – 32,4

6. Артем Мальцев – 33,8

7. Иван Якимушкин – 34,0

8. Андрей Алипкин – 36,9

9. Виктор Иванов – 55,4

10. Илья Порошкин – 1.04,8

11. Александр Большунов – 1.06,9

12. Сергей Волков – 1.07,9

13. Антон Тимашов – 1.08,3

14. Кирилл Кочегаров – 1.11,4

15. Евгений Семяшкин – 1.11,9

16. Илья Семиков – 1.21,5

17. Иван Горбунов – 1.21,6

18. Егор Митрошин – 1.26.3

19. Андрей Зародов – 1.26,5

20. Максим Зубцов – 1.27,2

21. Александр Терентьев – 1.28,4...

24. Александр Бакуров – 1.35,1...

26. Александр Гребенько – 1.35,3

27. Александр Ившин – 1.38,1

28. Андрей Мельниченко – 1.39,5...

33. Евгений Белов – 1.51,0

