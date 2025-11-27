⚡️ Лыжи. Кубок России. Коростелев выиграл коньковую «разделку» на 15 км, Спицов – 2-й, Ардашев – 3-й, Большунов – 11-й
27 ноября на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске прошла мужская коньковая «разделка» на 10 км. Победу одержал Савелий Коростелев.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
1-й этап
Кировск
Мужчины
15 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Савелий Коростелев – 35.10,9
2. Денис Спицов – 9,8
3. Сергей Ардашев – 21,4
4. Павел Соловьев – 31,8
5. Алексей Червоткин – 32,4
6. Артем Мальцев – 33,8
7. Иван Якимушкин – 34,0
8. Андрей Алипкин – 36,9
9. Виктор Иванов – 55,4
10. Илья Порошкин – 1.04,8
11. Александр Большунов – 1.06,9
12. Сергей Волков – 1.07,9
13. Антон Тимашов – 1.08,3
14. Кирилл Кочегаров – 1.11,4
15. Евгений Семяшкин – 1.11,9
16. Илья Семиков – 1.21,5
17. Иван Горбунов – 1.21,6
18. Егор Митрошин – 1.26.3
19. Андрей Зародов – 1.26,5
20. Максим Зубцов – 1.27,2
21. Александр Терентьев – 1.28,4...
24. Александр Бакуров – 1.35,1...
26. Александр Гребенько – 1.35,3
27. Александр Ившин – 1.38,1
28. Андрей Мельниченко – 1.39,5...
33. Евгений Белов – 1.51,0
Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кировске