⚡ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Никитина – 2-я, Горбунова – 3-я, Непряева – 10-я, Степанова снялась
27 ноября на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске прошла женская коньковая «разделка» на 10 км. Победу одержала Алина Пеклецова.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
1-й этап
Кировск
Женщины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Алина Пеклецова – 26.14,0
2. Екатерина Никитина – 29,6
3. Лидия Горбунова – 38,5
4. Арина Кусургашева – 40,6
5. Карина Гончарова – 43,3
6. Екатерина Шибекина – 45,8
7. Евгения Крупицкая – 58,9
8. Арина Рощина – 1.06,0
9. Екатерина Смирнова – 1.06,6
10. Дарья Непряева – 1.11,6
11. Алиса Жамбалова – 1.12,0
12. Елизавета Маслакова – 1.13,0
13. Арина Каличева – 1.30,7
14. Ксения Шорохова – 1.36,8
15. Татьяна Сорина – 1.37,1
16. Ольга Царева – 1.41,5
17. Дарья Канева – 1.42,2
18. Светлана Заборская – 1.42,7
19. Алена Перевозчикова – 1.49,6
20. Анна Королева (Беларусь) – 1.50,6
21. Анна Кожинова – 1.50,7
22. Елизавета Пантрина – 1.57,2
23. Екатерина Булычева – 2.04,6
24. Алена Баранова – 2.12,6
25. Олеся Ляшенко – 2.25,3
26. Алеся Рушенцева – 2.28,2
27. Алина Кудисова – 2.28,8...
38. Анастасия Фалеева – 3.12,2
Вероника Степанова снялась.
