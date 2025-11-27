⚡ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Никитина – 2-я, Горбунова – 3-я, Непряева – 10-я, Степанова снялась

Лыжница Алина Пеклецова выиграла коньковую разделку на Кубке России.

27 ноября на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске прошла женская коньковая «разделка» на 10 км. Победу одержала Алина Пеклецова .

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап

Кировск

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Алина Пеклецова – 26.14,0

2. Екатерина Никитина – 29,6

3. Лидия Горбунова – 38,5

4. Арина Кусургашева – 40,6

5. Карина Гончарова – 43,3

6. Екатерина Шибекина – 45,8

7. Евгения Крупицкая – 58,9

8. Арина Рощина – 1.06,0

9. Екатерина Смирнова – 1.06,6

10. Дарья Непряева – 1.11,6

11. Алиса Жамбалова – 1.12,0

12. Елизавета Маслакова – 1.13,0

13. Арина Каличева – 1.30,7

14. Ксения Шорохова – 1.36,8

15. Татьяна Сорина – 1.37,1

16. Ольга Царева – 1.41,5

17. Дарья Канева – 1.42,2

18. Светлана Заборская – 1.42,7

19. Алена Перевозчикова – 1.49,6

20. Анна Королева (Беларусь) – 1.50,6

21. Анна Кожинова – 1.50,7

22. Елизавета Пантрина – 1.57,2

23. Екатерина Булычева – 2.04,6

24. Алена Баранова – 2.12,6

25. Олеся Ляшенко – 2.25,3

26. Алеся Рушенцева – 2.28,2

27. Алина Кудисова – 2.28,8...

38. Анастасия Фалеева – 3.12,2

Вероника Степанова снялась.

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кировске