  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ⚡ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Никитина – 2-я, Горбунова – 3-я, Непряева – 10-я, Степанова снялась
34

⚡ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Никитина – 2-я, Горбунова – 3-я, Непряева – 10-я, Степанова снялась

Лыжница Алина Пеклецова выиграла коньковую разделку на Кубке России.

27 ноября на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске прошла женская коньковая «разделка» на 10 км. Победу одержала Алина Пеклецова.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап

Кировск

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Алина Пеклецова – 26.14,0

2. Екатерина Никитина – 29,6

3. Лидия Горбунова – 38,5

4. Арина Кусургашева – 40,6

5. Карина Гончарова – 43,3

6. Екатерина Шибекина – 45,8

7. Евгения Крупицкая – 58,9

8. Арина Рощина – 1.06,0

9. Екатерина Смирнова – 1.06,6

10. Дарья Непряева – 1.11,6

11. Алиса Жамбалова – 1.12,0

12. Елизавета Маслакова – 1.13,0

13. Арина Каличева – 1.30,7

14. Ксения Шорохова – 1.36,8

15. Татьяна Сорина – 1.37,1

16. Ольга Царева – 1.41,5

17. Дарья Канева – 1.42,2

18. Светлана Заборская –  1.42,7

19. Алена Перевозчикова – 1.49,6

20. Анна Королева (Беларусь) – 1.50,6

21. Анна Кожинова – 1.50,7

22. Елизавета Пантрина – 1.57,2

23. Екатерина Булычева – 2.04,6

24. Алена Баранова – 2.12,6

25. Олеся Ляшенко – 2.25,3

26. Алеся Рушенцева – 2.28,2

27. Алина Кудисова – 2.28,8...

38. Анастасия Фалеева – 3.12,2

Вероника Степанова снялась.

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кировске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoКубок России
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
результаты
гонка 10 км (жен)
logoВероника Степанова
Олеся Ляшенко
Екатерина Евтягина
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoДарья Канева
logoАрина Каличева
logoАлена Баранова
Ольга Царева
logoЕкатерина Никитина
Екатерина Шибекина
Ксения Шорохова
Карина Гончарова
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
logoЕлизавета Маслакова
logoАнастасия Фалеева
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoАрина Былинко
logoсборная Беларуси жен
Арина Рощина
logoЕвгения Крупицкая
logoЕкатерина Смирнова
logoАлина Пеклецова
logoДарья Непряева
logoАлиса Жамбалова
Анна Королева
Светлана Заборская
logoАрина Кусургашева
Алина Кудисова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
❄️ Лыжи. «Хибинская гонка». Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Кусургашева – 2-я, Крупицкая – 3-я, Степанова – 4-я
23 ноября, 08:15
❄️ Лыжи. «Хибинская гонка». Фалеева выиграла классический спринт, Баранова – 2-я, Сергеева – 3-я
21 ноября, 12:21Видео
Лыжи. «Хибинская гонка». Гончарова победила в классической «разделке» на 5 км, Горбунова – 2-я, Жамбалова – 3-я
20 ноября, 10:33
Главные новости
❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев победил в классической «разделке» на 15 км, Семиков – 2-й, Червоткин – 3-й, Большунов – 13-й
5 минут назад
Коростелев сошел с гонки на Кубке России из-за сломавшегося крепления
10 минут назад
Бакуров пришел в эфир «Матч ТВ» во время классической «разделки» на Кубке России в Кировске
13 минут назад
Бакуров о справедливом наказании для Большунова: «Тюменский этап человеку было бы логично пропустить»
26 минут назад
Лыжи. Кубок мира. Карлссон, Илар, Хайди Венг, Сундлинг, Андерссон, Диггинс, Шлинн пробегут коньковый масс-старт на 20 км
31 минуту назадLive
Бакуров об инциденте с Большуновым: «Предлагают даже идти в полицию, но это слишком энергозатратно. В этой ситуации мы должны разобраться сами»
36 минут назад
Вяльбе о конфликте Большунова с Бакуровым: «По словам Бородавко, Большунов считает, что он прав»
сегодня, 09:30
Вылегжанин об инциденте с Большуновым и Бакуровым: «Можно понять, почему Большунов это сделал, но надо учиться сдерживаться»
сегодня, 10:38
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Амундсен победил в коньковом масс-старте на 20 км, Хедегарт – 2-й, Ангер – 3-й, Клэбо – 15-й
сегодня, 09:48
Бакуров об инциденте с Большуновым: «Не жду извинений. Ситуацию они не изменят»
сегодня, 09:42
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09