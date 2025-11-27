«Шуба у нас как элемент аксессуара. Мне важно выглядеть с иголочки на всех мероприятиях». Загитова об образе на премии «Блогема»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему носит шубы.
Накануне Загитова посетила премию блогеров «Блогема». Она пришла на мероприятие в лосинах и короткой шубе.
– Расскажи, что за шуба? Шуба – главный тренд этой зимы.
– Ну, шуба у нас как элемент аксессуара. Я очень люблю шубы и, в принципе, даже на ледовых мероприятиях всегда ношу их.
– Точно, потому что на ледовых мероприятиях всегда холодно.
– Утепляемся.
– Как бы ты назвала свой сегодняшний образ?
– Супергламурный образ. Наверное, столько бриллиантов никогда в жизни не было. Это все бриллианты.
– Это все реальные бриллианты? Не верю, покажи.
– Да-да (показывает – Спортс’’).
– Это сколько здесь денег? Сколько здесь карат?
– Честно, не знаю. Главное – красиво блестят.
– Тебе помогал стилист собираться, или ты сама справилась?
– Конечно, стилист. Потому что мне важно выглядеть с иголочки на всех мероприятиях. Я суперперфекционист, и я думаю, что в моем образе сегодня видно это, – ответила Загитова в эфире трансляции «Блогемы».
Скриншот: сторис Алины Загитовой.