  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «Шуба у нас как элемент аксессуара. Мне важно выглядеть с иголочки на всех мероприятиях». Загитова об образе на премии «Блогема»
Фото
186

«Шуба у нас как элемент аксессуара. Мне важно выглядеть с иголочки на всех мероприятиях». Загитова об образе на премии «Блогема»

Алина Загитова объяснила, почему носит шубы.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему носит шубы.

Накануне Загитова посетила премию блогеров «Блогема». Она пришла на мероприятие в лосинах и короткой шубе.

– Расскажи, что за шуба? Шуба – главный тренд этой зимы.

– Ну, шуба у нас как элемент аксессуара. Я очень люблю шубы и, в принципе, даже на ледовых мероприятиях всегда ношу их.

– Точно, потому что на ледовых мероприятиях всегда холодно.

– Утепляемся.

– Как бы ты назвала свой сегодняшний образ?

– Супергламурный образ. Наверное, столько бриллиантов никогда в жизни не было. Это все бриллианты.

– Это все реальные бриллианты? Не верю, покажи.

– Да-да (показывает – Спортс’’).

– Это сколько здесь денег? Сколько здесь карат?

– Честно, не знаю. Главное – красиво блестят.

– Тебе помогал стилист собираться, или ты сама справилась?

– Конечно, стилист. Потому что мне важно выглядеть с иголочки на всех мероприятиях. Я суперперфекционист, и я думаю, что в моем образе сегодня видно это, – ответила Загитова в эфире трансляции «Блогемы».

Скриншот: сторис Алины Загитовой.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Блогема»
женское катание
logoАлина Загитова
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Мать Костылевой: «Плющенко обнулил в глазах Лены авторитет мамы. Произошла потеря дочери. Потеря уважения и любви дочери к матери»
43 минуты назад
Татьяна Мишина о ситуации с Костылевой: «Бить детей нельзя. Это все ужасно и должно разрешиться как можно быстрее»
сегодня, 07:58
Александр Гришин посмертно был удостоен премии «Голос спорта»
сегодня, 06:55
Tallinn Trophy. Смарт и Дик, Ташлерова и Ташлер, ван Ренсбург и Штеффан, Пэйт и Бай выступят с произвольными танцами
сегодня, 06:17
Ирина Роднина: «Способна ли Петросян стать масштабной личностью? Потенциал есть у каждого, а дальше идет вопрос реализации»
вчера, 21:17
Чемпионат России по прыжкам-2026 пройдет в Москве на «Навка Арене» 17-18 января
вчера, 18:24
Мама Костылевой о Плющенко: «Не думала, что он настолько дурак, что не хочет встать вровень с Тутберидзе при помощи моей Лены»
вчера, 16:45
Свищев о ситуации с Костылевой: «Мы сейчас не должны занимать ничью позицию, нужно четко следовать результатам расследования»
вчера, 12:54
Мозалев об этапах Гран-при России: «Расстроен результатами и своими прокатами, но времени на долгое разочарование нет, впереди главный старт»
вчера, 11:21
Евгений Артющенко: «Танец Фурнье-Бодри и Сизерона выглядит как полноценное произведение искусства. Они растворены друг в друге и чувствуют каждое движение»
вчера, 07:42
Ко всем новостям
Последние новости
Артющенко о судействе в танцах на Гран-при Финляндии: «Не было какого-то засуживания, мне кажется. Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки»
вчера, 08:02
Дмитрий Губерниев: «Жду от наших фигуристов борьбы за медали на Играх. Есть такая профессия – родину защищать на спортивных аренах»
28 ноября, 17:36
«Эта новость – как луч солнца в темном царстве. Обидно за нейтральный статус, но ребятам желаем удачи». Ишмуратова о допуске фигуристов к ОИ-2026
28 ноября, 16:41
Крамаренко о допуске Петросян и Гуменника к Играм-2026: «Это очень важно для ребят. Олимпийские игры – вершина для спортсмена»
28 ноября, 16:35
Свищев о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «Надо быть готовыми к давлению, оно точно будет оказываться. Но нашим спортсменам не привыкать»
28 ноября, 10:04
Тарасова о слезах у российских фигуристок: «Бывает, что девочки плачут, но у нас так принято»
26 ноября, 19:56
Мария Мазур на вопрос о любимых программах: «Все программы Плющенко!»
25 ноября, 12:20
Светлана Журова: «Карьера Туктамышевой – пример того, что долгая спортивная жизнь в фигурном катании возможна»
24 ноября, 17:52
Татьяна Тарасова: «Смерть Никиты Симоняна – потеря для нашего спорта, ведь это легенда. Я думаю, в «Спартаке» подумают над тем, чтобы назвать спортивный объект в его честь»
24 ноября, 09:35
«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
23 ноября, 09:50