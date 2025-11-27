«Зенит» сыграет с «Балтикой» в гостях во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России, «Крылья» – дома с «Оренбургом»

«Зенит» встретится с «Балтикой» в Пути регионов Кубка России.

«Зенит » вылетел из Пути РПЛ FONBET Кубка России, уступив «Динамо » в 1/4 со счетом 2:3 по сумме двух встреч (1:3, 1:0).

Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов петербуржцы встретятся с «Балтикой» на выезде.

Остальные пары Пути регионов: «Крылья Советов » – «Оренбург», «Арсенал» Тула – «Локомотив », «Ростов » – «Динамо» Махачкала.

Команды проведут по одному матчу на этой стадии, игры запланированы на 3-5 марта 2026 года.