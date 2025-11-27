«Зенит» сыграет с «Балтикой» в гостях во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России, «Крылья» – дома с «Оренбургом»
«Зенит» встретится с «Балтикой» в Пути регионов Кубка России.
«Зенит» вылетел из Пути РПЛ FONBET Кубка России, уступив «Динамо» в 1/4 со счетом 2:3 по сумме двух встреч (1:3, 1:0).
Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов петербуржцы встретятся с «Балтикой» на выезде.
Остальные пары Пути регионов: «Крылья Советов» – «Оренбург», «Арсенал» Тула – «Локомотив», «Ростов» – «Динамо» Махачкала.
Команды проведут по одному матчу на этой стадии, игры запланированы на 3-5 марта 2026 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
