Советник гендиректора «Фонбет» Оганезов: «Налоги для букмекеров единовременно вырастут в 60 раз. Таких прецедентов в России еще не было. Наш бизнес попал в клещи регулирования»
Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов высказался о введении новых налогов для букмекеров.
Для букмекерских компаний вводится два налога: 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль.
– Какое влияние окажет принятие налогов для букмекеров?
– Вопрос не очень сложный и ответ на него предопределен. Букмекерам единовременно подняли налог в 60 раз. Таких прецедентов в налоговом законодательстве Российской Федерации еще не было.
Теперь надо все очень хорошо посчитать, подумать. Министерство финансов поступило достаточно грамотно, когда отказалось от идеи налога с оборота и ввела налог с GGR. Почему? Потому что, в принципе, налог с оборота мы уже имеем – это социальные отчисления.
Теперь у нас есть налог с GGR и налог на прибыль. То есть, по сути, букмекерский бизнес попал в клещи регулирования и контроля и теперь находится под полным контролем ключевых показателей.
В 60 раз выросли не только налоги, но и налоговые, административные риски для букмекеров, – заявил Оганезов на форуме СБК-2025.
