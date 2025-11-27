Советник гендиректора «Фонбет» Оганезов: «Налоги для букмекеров единовременно вырастут в 60 раз. Таких прецедентов в России еще не было. Наш бизнес попал в клещи регулирования»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов высказался о введении новых налогов для букмекеров.

Для букмекерских компаний вводится два налога: 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль.

– Какое влияние окажет принятие налогов для букмекеров?

– Вопрос не очень сложный и ответ на него предопределен. Букмекерам единовременно подняли налог в 60 раз. Таких прецедентов в налоговом законодательстве Российской Федерации еще не было.

Теперь надо все очень хорошо посчитать, подумать. Министерство финансов поступило достаточно грамотно, когда отказалось от идеи налога с оборота и ввела налог с GGR. Почему? Потому что, в принципе, налог с оборота мы уже имеем – это социальные отчисления.

Теперь у нас есть налог с GGR и налог на прибыль. То есть, по сути, букмекерский бизнес попал в клещи регулирования и контроля и теперь находится под полным контролем ключевых показателей.

В 60 раз выросли не только налоги, но и налоговые, административные риски для букмекеров, – заявил Оганезов на форуме СБК-2025.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше