«Спартак» сыграет с «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России

«Спартак» сыграет с «Динамо» в Кубке России.

«Динамо » сыграет со «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Бело-голубые победили»Зенит » в 1/4 финала по сумме двух матчей (3:1, 0:1).

В полуфинале Пути РПЛ «Динамо» сыграет со «Спартаком » – красно-белые ранее обыграли «Локомотив » (3:1, 3:2).

В другом полуфинале встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Матчи этой стадии пройдут 3-5 и 17-19 марта 2026 года.