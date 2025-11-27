«Спартак» сыграет с «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России
«Спартак» сыграет с «Динамо» в Кубке России.
«Динамо» сыграет со «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Бело-голубые победили»Зенит» в 1/4 финала по сумме двух матчей (3:1, 0:1).
В полуфинале Пути РПЛ «Динамо» сыграет со «Спартаком» – красно-белые ранее обыграли «Локомотив» (3:1, 3:2).
В другом полуфинале встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Матчи этой стадии пройдут 3-5 и 17-19 марта 2026 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
