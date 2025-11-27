3

Пригода и Бурлакова названы лучшими спортсменами года в России

Пловец Пригода и велогонщица Бурлакова признаны спортсменами года в России.

Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода и серебряный призер ЧМ-2025 по велотреку Яна Бурлакова стали лауреатами Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России».

Церемония награждения прошла в здании министерства спорта России.

Победителей определил экспертный совет, в который входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России.

Лауреаты получат премию в размере 1 миллиона рублей.

Бурлакова в 2025 году завоевала серебро в гите на чемпионате мира по велотреку в Сантьяго. Пригода на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре в составе российской команды выиграл два золота в эстафетах, а также взял личное серебро на 50 метров брассом.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Кирилл Пригода
Яна Бурлакова (Тыщенко)
