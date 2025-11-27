Хабиб Нурмагомедов открыл обувной бутик в Дубае. Название магазина – Send Location

Хабиб Нурмагомедов открыл обувной бутик в Дубае.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил об открытии обувного бутика в Дубае. Название магазина – Send Location («Скинь локацию»).

Помещение выполнено в форме восьмиугольника, что отсылает к октагону UFC. На стенах бутика размещена арабская каллиграфия с фразой «Аль-Хамду ли-Ллях».

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2020, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах – 29-0.

