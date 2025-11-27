⚡ Международная федерация дзюдо вернула россиянам право выступать на турнирах с национальным флагом и гимном

Российским дзюдоистам вернули право выступать под флагом страны.

Международная федерация дзюдо (IJF ) вернула российским спортсменам право выступать на турнирах с флагом и гимном России.

«Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы вновь разрешить российским спортсменам соревноваться под национальным флагом, с гимном и символикой, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби.

Это решение подтверждает роль IJF как подлинно глобальной федерации и усиливает ее приверженность справедливому, прозрачному и основанному на ценностях управлению. Дзюдо как вид спорта всегда способствует дружбе, уважению, солидарности и миру», – говорится в сообщении пресс-службы федерации.

«Спорт должен оставаться нейтральным, независимым и свободным от политического влияния. Дзюдо, основанное на ценностях мира, единства и дружбы, не может позволить себе стать площадкой для геополитических планов.

Решение о восстановлении полного национального представительства отражает уверенность IJF в своих этических принципах, а также в силе и целостности этого вида спорта», – добавили в IJF.