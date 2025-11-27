Макс Ферстаппен: «Послал бы ## ### «Макларен» на месте Пиастри, если бы не разрешили сражаться с Норрисом»

Ферстаппен предложил Пиастри послать команду, если она поставит на Норриса.

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен отреагировал на решение «Макларена» предоставить Ландо Норрису и Оскару Пиастри равные возможности в борьбе за титул.

Норрис опережает Пиастри и Ферстаппена на 24 очка за два этапа до конца сезона.

«Это идеально. Надо позволить им сражаться – с чего бы вдруг говорить, что Оскару нельзя бороться?

Если бы мне такое сказали, я бы даже не приехал. Я бы послал команду ## ###. Если ты настоящий победитель, то должен бороться, даже если есть отставание.

А иначе зачем приезжать? Можно просто наклеить на себя ярлык второго номера – не думаю, что он к этому стремится.

Что касается меня, у меня столько же очков, сколько у Оскара. Как я уже говорил, многое должно сложиться. Но они могут бороться между собой, и, надеюсь, у нас будет отличная битва до самого конца», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Катара .

