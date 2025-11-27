491

Евгений Плющенко: «Лена Костылева и ее папа попросили ограничить доступ мамы на территорию Академии»

Плющенко: мать Костылевой выселили с территории школы по просьбе дочери и мужа.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что мать фигуристки Елены Костылевой Ирину выселили с территории «Ангелов Плющенко» по просьбе дочери и мужа. 

Ранее Ирина Костылева в своем телеграм-канале сообщила, что ее выселили с территории академии.

«Продолжаю рассказывать новости из Горок-10.

У Ирины Костылевой не совсем полное понимание законов и законности. Ирине Костылевой была предоставлена возможность бесплатно проживать на частной территории в жилом доме, принадлежащем нашей семье. В этом же доме проживают Лена и ее папа Валерий.

Лена сама изъявила желание жить с папой. И Лена, и папа в какой-то момент, когда мама стала вести себя совсем недопустимо, попросили (о чем имеется письменное заявление папы от 02.09.2025) ограничить доступ мамы на территорию Академии, т. к. «это необходимо для обеспечения нормального тренировочного процесса» Лены. А Лене, заметьте, уже 14 лет! И она вправе высказать свое мнение о том, с кем она хочет жить.

И даже суд при вынесении решения о том, с кем из родителей будет проживать ребенок, обязан учитывать мнение несовершеннолетнего.

Ирину Костылеву неоднократно предупреждали о том, что на территории Академии необходимо вести себя как минимум адекватно – относиться с уважением к тренерам и спортсменам, а также не публиковать о спортсменах, тренерах и руководстве Академии негативной информации. И не просто предупреждали, а заручились ее собственноручной распиской. Которую она написала полтора месяца назад. Она знала, что произойдет, если она будет нарушать установленные на территории Академии правила. Знала и самозабвенно продолжала это делать!

Она не купила этот дом, она не оплатила в нем проживание, ребенок не остался на улице, ребенок не остался на территории Академии один – Лена по-прежнему проживает со своим отцом, который полностью вовлечен в жизнь Лены и, если называть вещи своими именами, давно является для дочери и папой, и мамой.

И кстати, весь быт семьи от и до курировал именно он, несмотря на то, что работает у нас в Академии. А мама только ведет свои «грязные блоги», – написал Плющенко.

Такую цену не платил за победы еще ни один ребенок. О ситуации с Леной Костылевой

«В фигурке нужно откусить руку, которая замахивается на тебя». Как мыслит мама Костылевой

Что за война у Плющенко и мамы Иры? Объясняем доступно

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евгения Плющенко
logoЕвгений Плющенко
logoАкадемия Плющенко
Елена Костылева
женское катание
Ирина Костылева
logoсборная России
