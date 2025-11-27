Топурия возьмет паузу в выступлениях: «Переживаю трудный период. Хочу сосредоточиться на детях»

Илия Топурия подтвердил, что возьмет паузу в выступлениях.

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия подтвердил, что возьмет перерыв в выступлениях.

Ранее журналист Альваро Колменеро сообщил , что следующий бой Топурии состоится не раньше весны 2026 года.

«Я не буду драться в первом квартале следующего года. Сейчас я переживаю трудный период в личной жизни. Хочу сосредоточиться на своих детях, как можно скорее решить эту ситуацию.

Я не хочу задерживать развитие дивизиона. UFC организует необходимые бои – как только все вопросы будут решены, я сообщу о готовности начать процесс возвращения», – написал в социальных сетях Топурия.

Осенью в Сети появилась информация о расставании Топурии с женой. Пара удалила совместные фото в соцсетях. У супругов двое детей – сын Уго и дочь Джорджина.

