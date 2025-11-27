❄️ Кубок России. Сола выиграла спринт, Фролова – 2-я, Халили – 3-я, Смольская – 4-я, Метеля – 8-я, Миронова – 10-я
27 ноября на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске прошел женский спринт. Победу одержала белорусская биатлонистка Анна Сола.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26
1-й этап
Ханты-Мансийск
Женщины
Спринт
1. Анна Сола (Беларусь) – 22.08,1 (1)
2. Елизавета Фролова – 12,8 (1)
3. Анастасия Халили – 17,8 (1)
4. Динара Смольская (Беларусь) – 24,1 (0)
5. Юлия Коваленко – 30,7 (0)
6. Полина Шевнина – 31,3 (0)
7. Наталия Шевченко – 37,9 (1)
8. Виктория Метеля – 47,0 (1)
9. Ирина Казакевич – 47,1 (2)
10. Светлана Миронова – 48,0 (0)
11. Елизавета Бурундукова – 52,6 (1)
12. Кристина Резцова – 55,9 (3)
13. Екатерина Мошкова – 59,8 (1)
14. Любовь Калинина – 1.03,9 (1)
15. Виолетта Шадрина – 1.13,8 (1)
16. Анна Грухвина – 1.14,4 (1)
17. Анастасия Гришина – 1.14,8 (3)
18. Ксения Караман – 1.17,7 (0)
19. Александра Ковалева – 1.23,7 (1)
20. Маргарита Болдырева – 1.26,2 (2)
21. Кира Дюжева – 1.30,4 (3)
22. Анастасия Шевченко – 1.47,0 (2)...
25. Елена Кручинкина – 1.59,8 (0)...
27. Ксения Довгая – 2.05,4 (3)
28. Инна Терещенко – 2.05,6 (3)...
30. Тамара Дербушева – 2.10,2 (3)
