❄️ Кубок России. Сола выиграла спринт, Фролова – 2-я, Халили – 3-я, Смольская – 4-я, Метеля – 8-я, Миронова – 10-я

Белоруска Анна Сола выиграла спринт на первом этапе Кубка России.

27 ноября на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске прошел женский спринт. Победу одержала белорусская биатлонистка Анна Сола .

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

1-й этап

Ханты-Мансийск

Женщины

Спринт

1. Анна Сола (Беларусь) – 22.08,1 (1)

2. Елизавета Фролова – 12,8 (1)

3. Анастасия Халили – 17,8 (1)

4. Динара Смольская (Беларусь) – 24,1 (0)

5. Юлия Коваленко – 30,7 (0)

6. Полина Шевнина – 31,3 (0)

7. Наталия Шевченко – 37,9 (1)

8. Виктория Метеля – 47,0 (1)

9. Ирина Казакевич – 47,1 (2)

10. Светлана Миронова – 48,0 (0)

11. Елизавета Бурундукова – 52,6 (1)

12. Кристина Резцова – 55,9 (3)

13. Екатерина Мошкова – 59,8 (1)

14. Любовь Калинина – 1.03,9 (1)

15. Виолетта Шадрина – 1.13,8 (1)

16. Анна Грухвина – 1.14,4 (1)

17. Анастасия Гришина – 1.14,8 (3)

18. Ксения Караман – 1.17,7 (0)

19. Александра Ковалева – 1.23,7 (1)

20. Маргарита Болдырева – 1.26,2 (2)

21. Кира Дюжева – 1.30,4 (3)

22. Анастасия Шевченко – 1.47,0 (2)...

25. Елена Кручинкина – 1.59,8 (0)...

27. Ксения Довгая – 2.05,4 (3)

28. Инна Терещенко – 2.05,6 (3)...

30. Тамара Дербушева – 2.10,2 (3)

