  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич о покупке дома: «23 миллиона – совсем демпинговая цена. Изначально все были против – сейчас жена и дети говорят, что я все сделал правильно. Ничего, правда, не осталось – только долги»
88

Генич о покупке дома: «23 миллиона – совсем демпинговая цена. Изначально все были против – сейчас жена и дети говорят, что я все сделал правильно. Ничего, правда, не осталось – только долги»

Константин Генич рассказал о преимуществах жизни в частном доме.

– Вы купили дом. Это была мечта?

– Я бы не сказал, что мечта. Просто нравится, когда свободно, много пространства. У нас очень мало земли – не усадьба, чтобы ходить по владениям, смотреть по сторонам и говорить, как здесь красиво.

– Где он находится?

– Недалеко от базы «Спартака» в Тарасовке. Прежние хозяева отдавали по нормальной цене в связи с переездом.

Изначально все были категорически против. Детям нравилось в прежнем месте, мы прожили в Пушкине около десяти лет, там знакомые, друзья. Жена была скептически настроена. Когда отказали в ипотеке, сказала: «Видишь, сама судьба против» – «Нет, я эту историю добью».

И тут надо как раз поблагодарить Winline. Мне пошли навстречу, выплатив гонорар за долгое время авансом.

Когда мы вошли в дом, он был пустой. Совсем. Пришлось занимать, чтобы сделать ремонт, обставить. Сейчас дети и жена говорят, что я все сделал правильно и могу собой гордиться. Ничего, правда, не осталось – только долги. Никакой фестивальной жизни в ближайшее время точно не предвидится. 

– В чем кайф своего дома?

– Иногда мы сидим дома всей семьей и обсуждаем: может, лучше было бы жить в Москве в квартире? Там все удобно: рядом поликлиника, магазины, маркетплейсы. Быстро приедет скорая помощь, если необходимо. С другой стороны, за те деньги, что мы купили дом, в Москве могли позволить двухкомнатную квартиру. В лучшем случае.

Прелесть дома в том, что у детей свои комнаты. Они там закрываются и проводят время как им хочется. Мой кайф, что я приезжаю и просто ставлю машину – не надо думать, где парковаться.

Но и сложностей хватает: нет управляющей компании, все на тебе. Если что-то сломалось, надо оперативно решать. Не закрываются ворота, замерзла вода в трубах… Но с другой стороны, есть прекрасные вечера, когда ты можешь выпить бокал вина, приготовить шашлык и провести время на свежем воздухе.

Сейчас открыли Мытищинскую хорду, платную дорогу. Это здорово подсобило в плане логистики. Утром добраться до Москвы все равно очень сложно, потому что Ярославское шоссе перегружено. Но когда с ребятами после футбола сверяюсь, сколько ехать до дома – и у коллеги показывает 30 минут, и у меня.

– Если можете сказать: сколько стоил дом?

– В общей сложности – 23 миллиона. Это совсем демпинговая цена, мне повезло. Продал квартиру за 17-18, продал машину – и как раз все сложилось. По соседству дома стоят 40-45, – рассказал комментатор в интервью Спортсу’’.

Генич – самое откровенное интервью Кораблеву. Гнев, конфликты, любовь, вода во рту

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoКонстантин Генич
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
деньги
logoСпортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Клубное ТВ «Реала» о судействе с «Атлетиком»: «Нас пытались выкинуть из Ла Лиги, но мы еще в борьбе. Говорят, ВАР все еще изучает гол Вальверде, чтобы узнать, можно ли его отменить»
35 минут назад
«Сан-Лоренсо» выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска: «Он всегда был одним из нас, его любовь к клубу оставалась неизменной. Мы будем вместе вечно»
21 минуту назад
Тест: кто играл во всех этих формах?
32 минуты назадТесты и игры
Генич о брендовой одежде: «Не гонюсь – будь у меня зарплата игрока РПЛ, тогда... Я тоже хочу хорошо выглядеть, но майку за 60 тысяч себе не позволю – жаба душит, наверное»
2443 минуты назад
Флик о недовольстве футболистов игровым временем: «Я могу их понять – каждый хочет показать, что может быть частью команды. Но я не понимаю реакции, с этой ситуацией нужно смириться»
2552 минуты назад
«Химки» не будут жаловаться в ЭСК из-за удара Барриоса шипами сзади в голень Веры. Судья Шадыханов не увидел фола и показал аргентинцу желтую за споры
71сегодня, 10:48
Клубное ТВ «Реала» о падении Беллингема в штрафной «Атлетика»: «В новом футболе пенальти работают против «Мадрида». Если в эпизоде с Камавинга в Памплоне был пенальти, почему не было здесь?»
52сегодня, 10:38
Агент Дзюбы о футболке Артема со львом: «Ничего крамольного, никто не пытался принизить заслуги Лоськова. Как сказал бы Карпин: «Не нужно быть скуфами, товарищи»
62сегодня, 10:12
Генич о покупке BMW X7: «Подкопил, взял взаймы и купил – с большим пробегом, но мне в ней комфортно. В 2022-м взял BMW чисто случайно, но потом встал вопрос с покупкой дома – пришлось продать»
82сегодня, 10:05
Ищем пары: соедините Туре с нужным клубом
сегодня, 10:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Локо» и китайский бренд машин продлили сотрудничество: «SWM вошел в топ-20 самых продаваемых брендов в 1-м квартале 2025-го»
15 минут назадФото
Диблинг о цене в 100 млн фунтов: «После моих промахов на тренировке Рэмсдейл скидывает сумму до 90, 80 млн и ниже. Никто не воспринимает это всерьез»
115 минут назад
Дьокереш договорился со «Спортингом» о снижении своей цены до 70 млн евро. Форвард выполнил обещанное условие – не менее 20 голов за сезон в чемпионате
933 минуты назад
«Арсенал» выиграл у «Реала» два матча, кто-то должен был их остановить». Игрок «Шинника» Федоров пошутил про победу над туляками
236 минут назадВидео
«Дзюба уже поставил новую цель – 250 голов. Планки в 260 и более мячей появятся, если он примет решение продолжать карьеру». Агент Артема о мотивации 36-летнего форварда
256 минут назад
Маскерано о том, что Месси мог с дискомфортом завершить матч с «Коламбусом»: «Все в порядке, насколько мне известно»
2сегодня, 11:22
Бивол о матче «Зенит» – «Химки»: «Второй раз в сезоне на игре сине-бело-голубых, и вновь победа. Нравится запах газона, возникает желание и самому поиграть»
3сегодня, 11:06
Дивеев сможет сыграть в дерби со «Спартаком». Защитник ЦСКА не выходил в двух матчах РПЛ из-за проблемы с ногой
3сегодня, 11:01
Каррагер о Тренте: «Он не должен выходить в старте, если не пообещал тренеру остаться. «Ливерпуль» не сможет заменить его, он уникален»
7сегодня, 10:32
«Пари НН» обратится в ЭСК по матчу с «Локо»: «Попросим рассмотреть отмененный гол и неудаление Самошникова»
2сегодня, 10:17