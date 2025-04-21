Генич о покупке дома: «23 миллиона – совсем демпинговая цена. Изначально все были против – сейчас жена и дети говорят, что я все сделал правильно. Ничего, правда, не осталось – только долги»

Константин Генич рассказал о преимуществах жизни в частном доме.

– Вы купили дом. Это была мечта?

– Я бы не сказал, что мечта. Просто нравится, когда свободно, много пространства. У нас очень мало земли – не усадьба, чтобы ходить по владениям, смотреть по сторонам и говорить, как здесь красиво.

– Где он находится?

– Недалеко от базы «Спартака » в Тарасовке. Прежние хозяева отдавали по нормальной цене в связи с переездом.

Изначально все были категорически против. Детям нравилось в прежнем месте, мы прожили в Пушкине около десяти лет, там знакомые, друзья. Жена была скептически настроена. Когда отказали в ипотеке, сказала: «Видишь, сама судьба против» – «Нет, я эту историю добью».

И тут надо как раз поблагодарить Winline. Мне пошли навстречу, выплатив гонорар за долгое время авансом.

Когда мы вошли в дом, он был пустой. Совсем. Пришлось занимать, чтобы сделать ремонт, обставить. Сейчас дети и жена говорят, что я все сделал правильно и могу собой гордиться. Ничего, правда, не осталось – только долги. Никакой фестивальной жизни в ближайшее время точно не предвидится.

– В чем кайф своего дома?

– Иногда мы сидим дома всей семьей и обсуждаем: может, лучше было бы жить в Москве в квартире? Там все удобно: рядом поликлиника, магазины, маркетплейсы. Быстро приедет скорая помощь, если необходимо. С другой стороны, за те деньги, что мы купили дом, в Москве могли позволить двухкомнатную квартиру. В лучшем случае.

Прелесть дома в том, что у детей свои комнаты. Они там закрываются и проводят время как им хочется. Мой кайф, что я приезжаю и просто ставлю машину – не надо думать, где парковаться.

Но и сложностей хватает: нет управляющей компании, все на тебе. Если что-то сломалось, надо оперативно решать. Не закрываются ворота, замерзла вода в трубах… Но с другой стороны, есть прекрасные вечера, когда ты можешь выпить бокал вина, приготовить шашлык и провести время на свежем воздухе.

Сейчас открыли Мытищинскую хорду, платную дорогу. Это здорово подсобило в плане логистики. Утром добраться до Москвы все равно очень сложно, потому что Ярославское шоссе перегружено. Но когда с ребятами после футбола сверяюсь, сколько ехать до дома – и у коллеги показывает 30 минут, и у меня.

– Если можете сказать: сколько стоил дом?

– В общей сложности – 23 миллиона. Это совсем демпинговая цена, мне повезло. Продал квартиру за 17-18, продал машину – и как раз все сложилось. По соседству дома стоят 40-45, – рассказал комментатор в интервью Спортсу’’ .

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