«Салават» обыграл «Спартак» (2:1 ОТ) и перевел в 7-й матч серию второго раунда Кубка Гагарина
«Спартак» уступил «Салавату» (1:2 ОТ) в 6-м матче серии Кубка Гагарина.
Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов открыл счет на 24-й минуте во втором периоде. На 28-й минуте нападающий «Спартака» Сергей Лукьянцев сравнял результат.
На 15-й минуте овертайма победный гол забил защитник «Салавата» Алексей Василевский.
Таким образом, счет в серии стал равным 3-3.
Счет в серии: 3-3
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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