Константин Генич: «Матч ТВ» сильнее Okko, при всем уважении. Если выгрузить контент на ютуб без логотипа, все будут писать: «Вау, как свежо!» Просто «Матч» – имя нарицательное, увы»
– Состав «Матч ТВ» – все еще самый сильный в России?
– А с чем сравнивать?
– Как минимум, есть Okko.
– Я считаю, что мы сильнее. Гораздо сильнее, при всем уважении к Okko.
Понятно, там Стогниенко, Гутцайт, Леон Абба, Алхазов, Борисов, Саприн… Нет, хорошая банда у них сейчас.
– Елагин, Казанский.
– Да, хорошая банда, правда. Но у нас не хуже, а скорее лучше. Просто, увы, «Матч» – имя нарицательное.
Сейчас почти все, что бы «Матч» ни делал, вызывает реакцию, порой – критическую. Мне кажется, это необъективная оценка. Хорошие вещи на канале не поощряются добрыми отзывами. Контента много. Если его выгрузить на ютуб без логотипа «Матча», все будут писать: «Вау, как свежо! Как ярко и интересно», – сказал комментатор в интервью Спортсу’’.
Генич – самое откровенное интервью Кораблеву. Гнев, конфликты, любовь, вода во рту
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