«Реал» и «Барселона» выразили соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска: «Он олицетворял огромный дух солидарности и поддержки наиболее обездоленных и уязвимых людей»
«Реал» и «Барселона» выразили соболезнования в связи с кончиной папы римского.
Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни, сообщили сегодня в Ватикане.
«Футбольный клуб «Реал Мадрид», его президент и совет директоров глубоко сожалеют о кончине папы Франциска.
«Реал Мадрид» выражает соболезнования всей католической общине в связи с утратой исторической и всемирно известной личности.
На протяжении всего своего понтификата, отмеченного масштабом его великого наследия, папа Франциск олицетворял огромный дух солидарности и поддержки наиболее обездоленных и уязвимых людей.
Папа Франциск умер в возрасте 88 лет. Покойся с миром», – говорится на сайте «Реала».
«Барселона» выражает соболезнования в связи со смертью папы Франциска», – написал каталонский клуб в соцсетях.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
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