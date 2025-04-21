«Реал» и «Барселона» выразили соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска: «Он олицетворял огромный дух солидарности и поддержки наиболее обездоленных и уязвимых людей»

«Реал» и «Барселона» выразили соболезнования в связи с кончиной папы римского.

Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни, сообщили сегодня в Ватикане.

«Футбольный клуб «Реал Мадрид », его президент и совет директоров глубоко сожалеют о кончине папы Франциска.

«Реал Мадрид» выражает соболезнования всей католической общине в связи с утратой исторической и всемирно известной личности.

На протяжении всего своего понтификата, отмеченного масштабом его великого наследия, папа Франциск олицетворял огромный дух солидарности и поддержки наиболее обездоленных и уязвимых людей.

Папа Франциск умер в возрасте 88 лет. Покойся с миром», – говорится на сайте «Реала».

«Барселона » выражает соболезнования в связи со смертью папы Франциска», – написал каталонский клуб в соцсетях.