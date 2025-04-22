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Овечкин забил 970-й и 971-й голы в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 45 шайб

Александр Овечкин забил 970-й и 971-й голы в НХЛ с учетом плей-офф.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2 ОТ).

В первом периоде форвард «Кэпиталс» открыл счет, поразив ворота Сэма Монтембо в большинстве броском из района левого круга вбрасывания. В овертайме он поставил точку в матче, забив с пятачка. 

На счету 39-летнего россиянина стало 74 шайбы в 152 играх в плей-офф. В регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 игре (рекорд лиги). 

Таким образом, по сумме двух турниров на счету игрока 971 шайба в 1643 играх. По этому показателю он занимает 2-е место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб в 1695 играх, 894 в 1487 – регулярка, 122 в 208 – плей-офф). 

Опубликовал: Александр Балабанов
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