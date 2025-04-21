«Барса» попросила Ла Лигу перенести матч с «Вальядолидом» на более ранее время, чтобы лучше подготовиться к ответной игре с «Интером»
Команды встретятся в 34-м туре Ла Лиги. Игра состоится 3 мая и должна начаться в 21:00 по местному времени (22:00 по московскому).
Как сообщает Relevo со ссылкой на EFE, каталонский клуб попросил перенести начало встречи на 14:00, 16:15 или 18:30, чтобы команда лучше подготовилась к ответному матчу против «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов. «Блауграна» сыграет с миланцами 6 мая.
В своем письме «Барселона» поблагодарила лигу за изменение даты матча, первоначально запланированного на 4 мая. Клуб просит перенести начало игры на более раннее время, чтобы игрокам не пришлось возвращаться из Вальядолида в Барселону ранним утром.
«Барса» подаст жалобу из-за календаря: «Испанские футбольные органы должны относиться внимательнее к командам вроде нас, участвующим во всех трех турнирах»
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