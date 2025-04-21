«Барса» попросила Ла Лигу перенести матч с «Вальядолидом» на более ранее время, чтобы лучше подготовиться к ответной игре с «Интером»

«Барселона» попросила перенести матч с «Вальядолидом» на более ранее время.

Команды встретятся в 34-м туре Ла Лиги. Игра состоится 3 мая и должна начаться в 21:00 по местному времени (22:00 по московскому).

Как сообщает Relevo со ссылкой на EFE, каталонский клуб попросил перенести начало встречи на 14:00, 16:15 или 18:30, чтобы команда лучше подготовилась к ответному матчу против «Интера » в полуфинале Лиги чемпионов . «Блауграна» сыграет с миланцами 6 мая.

В своем письме «Барселона » поблагодарила лигу за изменение даты матча, первоначально запланированного на 4 мая. Клуб просит перенести начало игры на более раннее время, чтобы игрокам не пришлось возвращаться из Вальядолида в Барселону ранним утром.

«Барса» подаст жалобу из-за календаря: «Испанские футбольные органы должны относиться внимательнее к командам вроде нас, участвующим во всех трех турнирах»